香港惡火13死23傷！習近平下令「全力救災」

中國國家主席習近平。（圖／美聯社）





香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火警，嚴重程度達到五級火警，截至22時已經造成13死23傷，中國國家主席習近平晚間也下達指令，要求全力救災。

根據央視新聞報導，今日下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅大樓發生火災，造成重大傷亡，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，並向香港特首李家超轉達對遇難人員和殉職消防員的哀悼，還有對遇難者家屬和受災人員的慰問。

此外，習近平也要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。目前香港特區政府已啟動緊急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立緊急專案，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作。

截至今晚10時，香港大埔宏福苑五級火已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中6人危殆，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。

