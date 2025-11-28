香港惡火3分鐘失去逃生力！醫曝火場保命「3原則」

香港新界大埔區宏福苑發生世紀惡火，死傷人數仍持續攀升中，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，發生火災時，真正造成大量傷亡不是惡火，而是迅速竄升的濃煙，在3分鐘內就會使人失去逃生能力，因此火災時重要的是避免吸入煙霧，關門並且貼地爬行。

殺人的是煙不是火！醫建議關門貼地爬行

火煙直竄天際怵目驚心，香港新界大埔宏福苑社區發生五級大火釀重大死傷，黃軒醫師指出火災「殺人的不是火，而是會跑的煙」，高樓火警最致命的關鍵是「煙囪效應」，空氣加強對流，熱煙往上狂衝，速度高達每秒2至5公尺之間，此時樓梯間、電梯井就是巨型煙囪，樓越高越危險。消防專家也表示，煙一秒就能上升一個樓層，因此火災傷亡大多都是被煙嗆死，而不是被火燒死。