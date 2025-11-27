香港惡火3分鐘就失去逃生力 重症醫曝保命3原則「殺人的是煙不是火」

香港宏福苑惡火釀65死，人數仍持續攀升。（圖／美聯社）

香港大埔區宏福苑世紀惡火，奪走65條人命，人數仍持續攀升中，且火勢至今依舊未完全熄滅。由於事發時空氣乾燥，加上強風吹襲，火勢引阿煙囪效應迅速往上衝，並延燒至其餘7棟大樓。對此胸腔暨重症醫師黃軒表示，發生火災殺人的是「煙」而非「火」，分享保命3原則。

黃軒在臉書發文「大樓火災，殺人的不是火，而是會跑的煙」，3分鐘就能讓人失去逃生能力。他指出大樓火災，真正奪命的是「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。黃軒說，大樓火災，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度高達每秒2至5公尺之間，比人跑步快得多，此時樓梯間、電梯井就是巨型煙囪，樓越高越危險。

廣告 廣告

黃軒表示，這時火場就是化學地獄，一氧化碳搶血紅素，導致有氧卻像缺氧，塑膠燒出來的氰化氫，讓細胞瞬間無法用氧，有8成以上的火場死者血液中同時會出現以上兩種毒氣。此外大火的熱衝擊比燒傷更快奪命，60度的空氣，吸1分鐘就會昏厥，150度西兩口氣直接燒壞，而火災發生時，天花板溫度可高達700度，地板僅有40度，因此受困者必須貼在地上爬行才能活命。

黃軒補充，濃煙的危害不止於此，還能遮蔽人的視野，找不到出口與樓梯，導致有7成的死者在不自知情況下跑回火源方向，加上此時大腦已經短路，被恐懼佔據理智，失去判斷力，因此出現跑去廁所、回家拿東西、跳樓逃生等情況，「這不是笨，是人的生理反應」。

黃軒提醒，火場的電梯等於毒氣快遞，防火門沒關，整層秒變毒氣地獄，樓梯間也是煙道，因此保命要緊記3原則：1.貼地、濕毛巾僅延緩數十秒；2.關門，可擋住煙和熱5至20分鐘；3.逃不出去就原地密閉，避難層、防煙室比亂跑安全許多。

更多中時新聞網報導

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊

全台首例 創新心律調節器救命