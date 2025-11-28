香港新界大埔宏福苑近日發生重大火災，造成37歲何姓消防員不幸殉職。據了解，何姓消防員原定下個月即將與交往近10年的女友結婚，女友在社群媒體上發文表達思念之情，令人鼻酸。此次火災是香港近年來最嚴重的火災事件之一，同時廉署已針對大埔宏福苑大維修工程疑涉及貪污展開調查。

宏福苑大火案究責！ 工程顧問公司董事被捕。（圖／TVBS區國強）

何姓消防員的女友在社群媒體上發文表示，感謝大家的關心，她都有看到，她的「superhero」已完成任務返回氪星了，「很想再牽著他的手」。廉政公署已成立專案小組，調查宏福苑大維修工程可能涉及貪污的情況。28日，廉署人員在辦公室數小時後，將嫌疑犯押解離開。

香港惡火37歲消防員殉職 女友：想再牽你的手。（圖／TVBS區國強）

受大火影響，大埔地區有5間學校繼續停課，而部分已復課的學校學生心情沉重。楊同學表示，前幾天看了新聞感到很悲痛，擔心同校學生受到影響，由於他住在大陸，無法直接聯絡同學，只好詢問其他同學情況。蘇學生則表示，他提早約半小時出門，原本乘巴士上學，現在改為走路。他擔心住在宏福苑的同學，會透過WhatsApp多關心他們，看看有什麼需要幫忙的地方。

