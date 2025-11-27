香港惡火37歲消防員殉職 曾穿制服抱10年女友感性告白

香港宏福苑大火，37歲消防員殉職。（圖／翻攝自何偉豪Instagram）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生歷來罕見的重大火災，8棟大樓中有7棟全面燃燒，場景宛如特效。截至今（27）日清晨，罹難人數已上升至44人，當中包含一名年37歲的消防員何偉豪殉職，他在進入火場執行任務時受困殉職，他的社群平台也被網友找到，許多民眾湧入留言區哀悼，感謝他的英勇。

根據港媒《香港01》報導，何偉豪入職消防處已有9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。而在事發當天，何偉豪於下午3時01分被派遣前往宏昌樓支援滅火行動，進入火場後不到30分鐘，便與指揮中心失去聯繫，消防處隨即啟動緊急搜救程序。

同僚於下午4時01分在大樓電梯對面空地發現他倒地，其臉部明顯嚴重燒傷，由救護員立即施以急救並送往威爾斯親王醫院搶救，但因傷勢過重，於下午4時45分宣告不治，享年37歲。

何偉豪生前時常分享與相戀近10年女友的甜蜜合照，從其Instagram中可見，他曾發出一張身穿消防隊服、抱著女友開懷大笑的合照，並寫道「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得開心！」在眾多圖文中都能感受到甜蜜感情，如今突如其來的意外讓兩人天人永隔，大票網友也湧入留言區表達哀悼。

此外，何偉豪的同僚26日晚間也在Threads上，發布2人在何偉豪自消防學校畢業時的合照悼念，指大家不會忘記他的，感謝他對自己的付出，「好好休息bro……兄弟都會為你感到自豪，來生我們再見。」並在另一篇貼文透露，據說何偉豪與其女友原訂12月步入婚姻，「你一定會被天上保佑，落更喇（收工了）。」

