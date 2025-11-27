香港惡火44死敲警鐘 新北啟動公安盤點、強化稽查

（記者陳志仁／新北報導）香港宏福苑高樓26日發生大火，造成包括一名消防員在內共44人罹難，該棟老舊建築火警發生時正進行外牆整修，因可燃竹棚與易燃材料助長火勢延燒，凸顯高樓防火與公共安全管理的重要性；新北市政府對罹難者深表哀悼，立即啟動全市高樓與施工中大樓的公安盤點及強化稽查。

圖／消防局針對高樓層加強搶救演練作業。（新北市政府消防局提供）

新北市政府表示，目前新北列管高樓建築物共1,339處，均要求按期完成公安申報及消防安全設備檢修申報，若建築物有修繕需求，亦須符合建築、消防及營造安全等相關規定；針對住商混合、住辦混合等複合用途大樓，更要求落實共同防火管理制度、定期執行自衛消防編組演練，並督導具防災中心之高樓確實培訓值勤人員，使其熟悉消防設備操作流程，提升初期應變能力。

新北市政府消防局局長陳崇岳指出，高樓火災搶救策略以建築物本身的消防安全設備、避難設施與防災中心的即時功能為核心，透過維持設備正常運作，確保火勢不延燒並協助民眾避難；平時演練也導入科技化救災，利用紅外線熱顯像儀（TIC）改善濃煙環境下的能見度，加速找到火點，運用無人機協助空中勘查，判斷火勢延燒方向及危害性，提升救災效率並保障消防人員安全。

新北市長侯友宜強調，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。

