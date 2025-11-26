香港惡火44死百人失聯！啦啦隊女神粉絲「家中全燒毀」：回憶都沒了

娛樂中心／台北報導

檸檬安慰香港大火受災粉絲。（圖／翻攝自臉書）

位在香港的新界的社區大樓宏福苑，今（26日）發生嚴重大火，截至晚間19時已造成13人不幸喪生，且共有7棟大樓遭到火勢蔓延，目前還在持續搶救中。其中，一名熱愛台灣啦啦隊的香港網友也是受災戶之一，珍藏的周邊全被無情大火燒盡，也讓啦啦隊女神們看了好憂心，紛紛前來祈禱。

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

該名香港網友曬出大火還在燒的照片，哀傷寫道：「我的檸檬周邊全都沒了，大炮沒了、外接硬碟也沒了！」並表示：「還好那時家裡沒人，但所有回憶一把火就沒了。」對於突如其來的損失，粉絲情緒近乎崩潰。

廣告 廣告

而貼文也立刻吸引檸檬本人親自留言關心，「人沒事最重要！！！平安就好。」原PO則表示，「竟然給你看到，還好當時家裡都沒人，就只是所有東西都燒光了，滿滿的回憶一把火給沒了。」同時也湧入眾多啦啦隊女神來安慰，包含奶昔、安娜、賴可都來留言，希望災民們能早日度過難關。

更多三立新聞網報導

粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人

疑涉于朦朧慘死案！田海蓉新片狂收負評「驚人票房」曝 網全傻眼了

抓包親媽不倫前夫！女星痛揭他「超慘現況」不忍了：自己種的因

代班沈玉琳主持4個月！唐綺陽錄到一半突崩潰哭了 「真實內幕」曝光

