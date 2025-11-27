香港惡火44死 另有279人失聯

香港靠近中國大陸深圳的新界大埔，宏福苑社區失火，火勢迅速往上竄燒，往旁邊擴散，在不到4小時，升級為香港火警最高級別的5級，8棟樓有7棟樓陷入火海，香港官方還在全力撲滅火勢、救援傷患，以及尋找失蹤名單，這起香港史上大火，從起火到現在超過21小時，已知至少44人喪命，包括一名入職9年的消防員殉職，另外有66人輕重傷，以及279人失聯。最新消息，到今天（11/27）早上9點多，現場火勢，大部分已被撲滅，但是濃煙不斷，還有爆破聲，香港媒體目測剩下高樓層6戶到7戶還有火勢，消防派出四條水線滅火降溫。

香港新界大埔宏福苑大火，從白天燒到晚上再燒到白天。香港消防處26號下午兩點51分獲報，宏福苑宏昌閣大樓外牆棚架起火，出動兩條水線與兩組配備空氣呼吸器的消防隊員到現場。香港消防處副處長 陳慶勇：「下午2點51分左右，我們獲報稱宏福苑發生火災，5分鐘後我們趕到了現場。」

火勢在短短6分鐘內迅速向上竄升，兩點57分蔓延到4樓。消防單位在3點02分，宣布三級火警。3點34分再度升為四級。天色漸暗，火場更惡劣，晚間6點22分，正式升為最高等級的五級火警。香港消防處副處長 陳慶勇：「我們還發現火勢，正在蔓延到附近的建築物，並向建築物內部擴散，所以我們決定將火災級別，提升至5級。」

外圍鷹架的火勢和大量黑煙，10分鐘之內，從大樓底部往上竄燒成火柱，同時蔓延到旁邊大樓，消防出動760人救援，還是不停接到求助電話。香港特首 李家超：「首要任務是撲滅大火，並救出被困居民，其次是救治傷員，再來就是提供後續支援。」

火勢在27號清晨大致受控，香港官方沉痛宣布傷亡名單，包括打火弟兄，警方和消防處組成聯合隊伍，在這場燒了10幾個小時的大規模火災中，朝刑事方向調查，初步拘捕包含維修工程負責人等3人。

