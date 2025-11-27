香港惡火44死 賴清德發文致哀祈福

香港「宏福苑」社區發生火災，引發嚴重死傷，對此總統賴清德在X發文哀悼祈福。（圖／中時資料照）

香港擁有42年歷史的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生大火，火勢迅速失控，造成至少44人死亡、279人失蹤。針對火災，台灣總統賴清德今天在社群平台x發文哀悼，也呼籲大家，此時此刻一起為香港祈福。

綜合各方報導，宏福苑共31樓，8棟將近2000戶，去年1月起投入3.3億港幣進行外牆維修，外側搭滿傳統竹棚與防護網，怎料昨天下午14時左右，低樓層外牆棚架突然起火，濃煙在短短6分鐘內就迅速竄升，釀成嚴重死傷。由於多樓高樓相連大火畫面驚悚，死傷眾多，消息出來後也引發國人相當關注。

賴清德今天早上10點在社群平台「X」發文，指香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓，目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤，所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。他呼籲大家，此時此刻一起為香港祈福，而他則要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

貼文曝光後，短短1小時已吸引超過6.5萬次查看，不少網友紛紛喊：「感謝賴總統的祝福，作為香港人，看見訊息後，感覺非常溫暖」、「感謝賴總統還掛念著香港同胞！祈福」、「多謝賴總統，來自香港的感謝」、「感謝賴總統對香港的關心」。

不過，也有一批網友認為賴清德只是喊口號，開酸「派出搜救隊，提供援助啊」、「對外做show第一名」、「你要不提供一下實際幫助呢？」

