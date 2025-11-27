香港惡火7棟樓燒成火海！增至83死 擔架抬出災民頸掛「DEAD」黑牌

國際中心／施郁韻報導

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大。（圖／AP授權、翻攝自小紅書）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，截至今（28）日凌晨0時，消防處透露，死亡人數上升至83人、77傷，傷者中有12人危殆。

據《香港01》報導，大埔宏福苑宏昌閣外牆的棚架26日下午2時51分失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動搜救隊前去滅火，火勢迅速蔓延，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

據了解，宏福苑共8座大樓、均為31層樓高，可容納1984戶。火災發生當下，所有大樓外牆都搭著竹棚並蓋上保護網，多名目擊者指出，濃煙最先是由其中宏昌閣外牆竹棚竄出，火勢迅速向上延燒，之後波及其他大樓。

據《明報》報導，後續救援人員陸續以擔架運出災民，死者脖子上被掛著黑色牌子，上頭寫著「DEAD」（死亡）。

當局目前正調查起火原因，是否涉及施工安全疏失仍待調查，也針對現場使用材料是否符合防火規範進行檢驗。



