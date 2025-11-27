香港惡火7棟連環燒！ 至少44死279失聯

香港宏福苑大火災情慘重，8棟大樓中有7棟接連陷入火海，整夜燃燒，造成至少44人死亡、62人受傷，其中16人命危、24人重傷，另有279人下落不明。這場災難中，住戶中36%為65歲以上老人，加上警報系統疑似失靈、缺乏撤離通知，使得逃生更加困難。香港醫務衛生局局長盧寵茂指出，傷者最嚴重的是吸入性氣道創傷，許多患者需要在加護病房依靠呼吸機治療。

香港宏福苑惡火，8棟大樓中7棟接連陷入火海，整整燒了一夜。（圖／記者吳奎炎 攝）

香港消防處處長楊恩健表示，888名消防人員參與灌救行動，搜救隊伍已經抵達大部分樓宇的17至18樓。消防人員從低樓層往上搜救，陸續在13至23樓找到生還者。在社群平台上，居民自發建立報平安表單，統計顯示起火最早、災情嚴重的F棟宏昌閣，以及隔壁的E棟宏泰閣，失聯與等待救援的人數最多。

廣告 廣告

根據2021年人口普查資料，宏福苑共有1900多戶、約4643名居民，其中36%是65歲以上長者。大量高齡住戶逃生不便，被困高樓，也讓救援工作更加困難。許多住戶在災難中尋找失聯的親友，情況十分緊急。

一位住在第四棟23樓的住戶描述，她看到火勢蔓延立即抱著寶寶逃離，強調當時沒有任何警報聲響或撤離通知。她認為，正是這個原因導致如此多的人喪生。大批居民都質疑，他們根本沒聽到警報聲，也沒有收到任何撤離指示，只能靠住戶之間互相敲門提醒，許多人因此來不及逃生。

傷者被送往醫院時，不少人呼吸困難，甚至有嬰兒需要戴上氧氣罩輔助呼吸。香港醫管局公布，截至27日上午9點，在62名送院傷者中，有16人命危，24人重傷。盧寵茂解釋，傷者最嚴重的問題是吸入性氣道創傷，因為火災過程中有許多熱空氣導致氣道受損，許多患者都需要在加護病房依靠呼吸機治療。

更多 TVBS 報導

疑「換瓦斯」釀火警 台中北屯知名居酒屋起火 員工燙傷

高雄凌晨大火！瞬間延燒3鐵皮屋 住戶「抱猴救狗」急逃命

疑晶片鑰匙故障 老夫妻困車內1小時 警消破窗救援

逢甲商圈招牌突倒塌！差點砸中消防員 碩二生受困倉皇逃命

