香港惡火94死！宏福苑包商「競標價比對手貴6億」仍得標 多次違規紀錄被挖出

香港宏福苑社區惡火，已造成94人身亡。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區於11月26日發生五級大火，7棟大樓遭祝融，截至今（28）日上午6時，已造成94人身亡、近300人仍失聯。涉事施工承包商「宏業建築工程有限公司」就被挖出過往有多次訴訟、違規紀錄，且競標價高出對手新台幣6億元仍得標，被懷疑涉及貪汙。

宏福苑宏昌閣外牆的棚架在26日下午2時51分失火，受強風影響，火勢迅速蔓延至多棟大樓，香港消防處在下午3點02分將火警升級為三級，3點34分升級為四級，傍晚6點22分再升為五級。據悉，宏福苑有共8棟大樓，均為31層樓高，共容納1984戶、超過4000名居民。

綜合港媒報導，警方在其中一棟未受波及的大樓調查時，發現每層電梯大廳窗外都有發泡膠包覆，而這種物料非常易燃，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。宏業建設2024年10月曾公告，翻修工程期間會有多項措施，其中就包括以發泡膠板完整遮蓋外牆窗戶，以免有碎砂石將玻璃弄破，而在嚴重火災發生後，宏業建設遭質疑使用不符合安全標準建材，目前3名公司負責人已遭逮捕。

報導指出，負責外牆翻修工程的承包商「宏業建築工程有限公司」，當時以3.3億港幣（約新台幣13.3億元），得標宏福苑工程，但價格其實高出對手約1.5億港幣（約新台幣6億元），引發住戶強烈不滿，目前廉政署已成立專案小組，朝可能涉及貪污方向展開全面調查。

去年宏福苑的業主立案法團通過工程後，要求每戶須分攤15萬至19萬港幣（約新台幣60.4萬至76.5萬元），遠高於同區、同類型屋苑維修費用，多名居民自發聯署要更換包商，卻被警告還報警處理。有住戶透露，原法團不公開施作方式及材料，即使後來開會罷免並選出新法團，工程早已啟動。

據了解，宏業建設於2004年6月9日成立，曾捲入數十起工安違規事件，包括鷹架拆除不合規定、沒有確保在工地提供維修安全出口、工程疏忽等等，遭勞工處警告約140次，每件罰款新台幣1.2萬至20萬元不等。

事件爆發後，自2023年9月開始翻修的沙田穗禾苑法團緊急召開居民大會，近200名居民與管理公司、承建商對質，詢問棚架、圍網何時清拆及逃生等問題，擔憂棚網是否合乎防火標準，更有不少人當場剪下棚網點火測試阻燃性能。

