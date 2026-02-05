香港抗爭者二度遭潑漆 民團、綠白立委齊發聲籲政府出手

民間司改會等多個民團在立法院外舉行記者會，聲援再度被噴漆的香港反送中運動者赴湯工作室，要求政府防範跨國鎮壓。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 香港抗爭者「赴湯」湯偉雄移居台灣後在台北市開設泰拳工作室，去年11月遭人潑漆後，昨凌晨再度受害遭潑漆，警方查出潑漆者為46歲台籍港人梁姓男子，並在事發當早火速出境。香港邊城青年、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、經濟民主連合等人權團體與民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委陳培瑜今（5日）於立法院前召開記者會，呼籲政府建立針對這類「跨國鎮壓」的通報機制與救濟管道。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，他們今天之所以在這邊，是因為陸委會針對去年11月湯偉雄的泰拳館遭潑漆事件有表達重視，但在他們今早召開記者會前，昨天又再次發生潑漆事件，這種意圖恐嚇或造成寒蟬效應的事件逐漸增加，因此他們認為，台灣需要對於人權保障的通報應對機制。

當場播出遭潑漆的畫面後，湯偉雄表示，第一次被潑漆，是一對男女假扮客人進到他的泰拳工作室，昨天則是直接到他的一樓門口潑漆。這些過去只會發生在集會現場，但現在這種手法已經全面入侵到他們的私生活層面，他呼籲台灣政府與執法部門，希望能有一個有效機制，從源頭去禁止這種跨境鎮壓、打壓人權與自由的方式。

陳昭姿到現場聲援表示，跨國鎮壓就是威權政權，以監控、打壓、威脅等手段，將逼迫延伸到威權政權的國境之外，這往往不只針對發聲的當事人，甚至其原居地的家人都可能受到迫害，目的就是製造恐懼，要以寒蟬效應讓大家都不准發聲。

陳昭姿表示，今天民間團體與立委站在這裡，就是最直接的回應，面對恐懼，他們選擇站出來，民主社會不容與這樣的事件發生，政府應該有所回應，禁止威權國家把恐懼帶進自由民主的社會。

公民團體發出共同訴求，呼籲政府建立跨國鎮壓通報即追蹤機制，並定期發布過國鎮壓案例統計；強化跨部會協作，並確立跨國鎮壓救濟管道與以人權保證為中心的支持與保護措施；公開譴責跨國鎮壓的人權侵害；提升政府部門與公民社會對於跨國鎮壓作為人權侵害的意識。

