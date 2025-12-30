香港拍照地圖公開！7個必訪拍照景點 文青、時尚、海景風一次解鎖
編輯/鄭欣宜撰文
香港是個很有韻味的城市，也有非常多好拍的都市景致，地方不大，但氣場超強，有街頭感、海景、摩天大樓、文青街景、復古港味、現代美術等，拍一整天都不會無聊。這篇懶人包專門給喜歡拍照的女孩們，如果想拍得漂亮、拍得很多，也不想修片，這些香港景點都是效果超好的拍照聖地。
1.西九文化區：女生公認的拍照聖地
西九文化區幾乎是很多女生公認的拍照天堂，因為這裡實在太完美了：大片海景、超長步道、隨便拍都像在拍MV；草地光線柔和，不需要濾鏡；背景是維多利亞港和高樓，氣場馬上升級；夕陽更是夢幻到像Photoshop內建的天空。妳只要穿一件淺色的輕盈洋裝，就能拍出「仙女在城市散步」的氛圍。
2.中環至上環一帶：文青感、復古感、時尚感一次擁有
如果想拍「雜誌封面風」，中環上環就是答案。這裡有垂直坡道、石板樓梯、復古建築、紅磚牆、工整的街邊電車線，加上特色咖啡館、小眾選物店，妳的位置背景永遠不會無聊。無論妳想拍文青、極簡、個性、港味、甚至是日系小清新，中環都能給妳舞台。
3.太平山頂：想拍氣場超強的大片就來這
如果妳想拍那種「我站在世界邊緣」的震撼畫面，香港太平山頂是好選擇。往下看是整個維多利亞港，以及摩天大樓密集排列，晚上的夜景更是金色宇宙。妳站在觀景台上，穿什麼都會變得很有氣勢，尤其長風衣、挺版外套，或是深色穿搭都很加分。背景太給力，妳怎麼拍都像旅遊雜誌封面。
4.星光大道：維多利亞港全景入鏡
星光大道在下午與黃昏時段，正是適合拍照的黃金時段。這裡的海風輕、光線穩、景色廣，怎麼拍都像在拍雜誌旅拍。亮點在於妳能拍到完整的維多利亞港全景和高樓，還有柔亮的陽光。妳穿白洋裝、丹寧、輕盈裙裝，或者是T-shirt加牛仔褲，都能拍出很好看的效果。
5.旺角：港味十足的拍照景點
旺角是香港最具街頭張力的拍照熱區，高密度招牌、霓虹燈與人潮交織出獨特的城市節奏。西洋菜南街夜晚燈光亮起時，最能拍出港味十足的時尚街拍；女人街與波鞋街則適合捕捉生活感畫面，隨手一拍都像電影場景。想走文青路線，可轉進上海街、奶路臣街一帶，老店門面與街景細節，讓照片多了復古與故事感。
6.赤柱：海邊渡假風
赤柱有一種「微度假＋海風＋異國小鎮」的混合感，而且人潮比市區少，拍起來更自在。赤柱市集周邊的小店、海邊步道、彩色建築，都能讓妳秒變海島系美人。
7.M+博物館：拍穿搭、拍極簡感、拍建築都超強
這裡是香港近年超受歡迎的拍照新地標。M+的室外空間非常乾淨、大片灰牆、線條分明、巨型幾何建築，整個場館都很好拍。妳不需要擺戲劇化的動作，只要站著、坐著、走著，都能拍出時尚高級感。
結語
以上小編介紹的拍照景點有一個共同特點，就是背景有故事、光線好、風格多元。不管妳走甜美、文青、極簡、都會、復古、海島、潮流、拍照系穿搭，香港都能給妳舞台。妳只要帶上好看的服裝和手機，以及一點自信，就能在香港拍出屬於自己的故事感。
