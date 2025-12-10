香港掛牌首日漲幅129% 寶濟藥業挹注晟德第四季獲利動能

cnews124251210a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

晟德(4123)旗下重要投資企業寶濟藥業今(10)日正式在香港交易所掛牌上市，首日開盤價報港幣60.5元(約合新台幣248元)，較發售價港幣26.38元(約合新台幣108元)大幅上升約 129%，市場反應熱烈；公開發售部分超額認購逾2,600倍，是近年港股18A生技公司中極具代表性的高認購案例。

晟德董事長王素琦與晟德大藥廠法人代表人林佳陵特別出席香港敲鑼儀式。王素琦表示，晟德累計投入寶濟約新台幣10億元，持股約12%。寶濟一直是中國合成生物學領域的先驅企業，非常榮幸能與團隊共同見證其成長與登陸國際資本市場的重要時刻。

晟德集團總裁林榮錦表示，作為寶濟的創始投資人之一，高度肯定寶濟董事長劉彥君博在專業技術平台的研發實力，以及產品策略與市場佈局上的前瞻視野。今年除了順利達成上市目標外，寶濟首項產品中國首款長效型卵泡刺激素(FSH)SJ02成功獲批上市，顯示公司不僅在研發上持續突破並展現核心競爭優勢，更正式邁入實質商業化階段，對晟德而言極具啟發與重要意義。

寶濟目前市值已突破新台幣738億元。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將直接且即時反映於晟德各期損益。寶濟首日股價表現強勢，預期將為晟德第四季獲利帶來明顯挹注。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。

