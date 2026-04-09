香港控煙新法4/30上路 公共場所持電子煙可開罰4萬元

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香港《2025年控煙法例（修訂）條例》將於4月30日上路，禁止民眾在公共場所持有電子煙、加熱煙及草本煙等產品。被查獲者可處3000港幣罰款（約台幣1.2萬元）；若當事人拒絕配合執法，罰款可增至1萬港幣（約台幣4萬元）。

在此之前，香港才剛於3月下旬公告修訂《香港國安法》，明定國安部門可在調查任何涉嫌危害國家安全者時，要求其提供電子設備解鎖密碼或協助解密，違者可罰款甚至監禁1至3年；海關也可扣押被認為「具有煽動意圖」的物品等。

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對此我陸委會發布新聞稿表示，在《香港國安法》修訂後，國人赴港旅遊的風險已再度升高，目前旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要的旅行；赴港澳旅行或過境時，也應審慎評估風險。

此外陸委會也提醒，國人前往港澳前可至「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄；若在港澳期間遇急難事件，則可洽陸委會香港辦事處（24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012），或陸委會澳門辦事處（24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

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