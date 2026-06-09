香港擬修國安附例！特首一紙證明可認定刑案涉國安 港版國安框架再擴張

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香港政府準備依據國安相關法律訂立附屬法例，若行政長官發出證明書，認定某刑事案件涉及國家安全，該案件就會被視為香港國安法下的國安案件。港府將以「先訂立、後審議」方式處理，附例刊憲後即日生效，再交立法會審議。



這項制度的關鍵，在於行政長官的一紙證明，可能決定案件是否被拉進國安程序。若一般刑案被認定涉及國安，後續可能影響保釋、審訊安排、陪審制度、律師接觸、證據處理與法院程序，香港司法可預期性將進一步受到外界檢視。

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北京推動香港國安法後，香港法律環境已大幅改變。從政治案件、媒體案件、社運人士，到外國組織與企業活動，國安框架不斷擴張。這次附例若上路，代表港府在國安案件認定上取得更直接的行政工具。



對台灣而言，這不只是香港內部法制變化。赴港旅遊、採訪、工作、金融交易、學術交流與社群發言，都必須重新評估風險。當一個刑事案件是否涉國安，可由行政權快速認定，法律風險就不再侷限於政治人物或社運人士。



後續要看附例具體內容，以及是否影響保釋、陪審、律師會見、審訊程序與媒體案件。香港已不只是自由收縮，而是法律邊界繼續往國安框架內移動。

（圖片來源：AI生成）

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