香港支聯會案開審 鄒幸彤、李卓人拒認罪
（德國之聲中文網）已解散的香港泛民主派政治組織「支聯會」遭控涉嫌煽動他人顛覆國家政權，全案週四（1月22日）在香港西九龍法院開庭審理，其中一名被告、支聯會成員何俊仁在庭中認罪。
支聯會全名為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」；此案被告包含其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤。支聯會過去數十年組織紀念「六四」天安門事件悼念活動，但自2020年起遭港府禁止，起初是因新冠疫情防疫限制，後則因同年上路的《香港國安法》而受到限制。
三人2021年9月遭以「煽動顛覆國家政權」罪嫌被捕，至今還押1400至1600日，並於22日開庭審理，一旦罪成，最高可被判10年有期徒刑。審訊預計為期75天。
庭訊開始後不久，李卓人與鄒幸彤表示不認罪，何俊仁則認罪，可能因此獲得減刑。
英國牛津布魯克斯大學法律講師Urania Chiu表示，此案件直指言論自由的核心。「控方的論點在於，支聯會籠統呼籲『結束一黨專政』本身就構成顛覆，這等同將一種尚未具體化的政治理念入罪。」
國際特赦組織副區域總監布魯克斯（Sarah Brooks）則認為，這宗案件實際上無關國安，而是在「重寫歷史，懲罰那些拒絕忘記天安門鎮壓受害者的人」。
支持者通宵等候入庭旁聽
綜合《法庭線》、香港01等港媒報導，週四天亮前，已有數十人於寒冷中在法院外排隊，爭取旁聽席位。
支聯會前核心成員鄧岳君自週一下午起便開始排隊，希望向被羈押的前同事表達支持，「他們用自由換取一場有尊嚴的辯護……這是對歷史負責」。鄒幸彤好友、民主派前區議員陳劍琴，也整晚守候在法院外，她說：「無論結果如何，我們都需要見證這一刻。」
李卓人妻子、鄒幸彤母親，多名民主派人士及外國領事代表也入庭旁聽。
法官預判詞：鄒幸彤撤訴理由均不成立
本案由三名《國安法》指定法官審理，控方證據包括支聯會多年活動的相關影像資料。法官此前聲稱，法院不會容許審訊成為以法律之名進行政治打壓的工具。
控方在開案陳詞中指出，支聯會長年主張「結束一黨專政」，該核心訴求必然涉及違反中國憲法，屬以「非法手段」顛覆國家政權。香港副刑事檢控專員黎嘉誼表示，結束中國共產黨領導違反憲法，亦不存在合法途徑可達成。
被告之一鄒幸彤去年11月申請撤銷公訴書，三名國安法法官當日駁回申請，並於週三（21日）公布判詞，指她提出的四項理據均不成立，亦未達永久終止聆訊的法律門檻，或構成特殊及例外情況。
判詞指出，儘管控罪涵蓋範圍較廣，控方已向被告提供足夠且合理的資料，使其清楚了解所面對的指控。法官亦指出，控方已將「非法手段」的範圍限縮至「結束一黨專政」的主張，其是否成立，有待審訊後裁決。
判詞最後特別指出，鄒幸彤陳詞中花費相當篇幅闡述政治觀點與立場，但與本案控罪及法庭需處理的法律爭議無關，強調「法庭並非論政之地」，裁決僅處理法律問題。
作者: 周依恩 (美聯社、路透社、法庭線等)
