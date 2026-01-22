香港支聯會涉違國安案開審 何俊仁庭上認罪

（中央社記者張謙香港22日電）已解散的香港支聯會涉嫌違反國安法的案件今天開審，前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等被控煽動他人顛覆國家政權，這是繼壹傳媒集團創辦人黎智英等9人之後，另一起較受矚目的國安案件。

在這起案件中，李卓人、何俊仁和鄒幸彤以及支聯會被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，涉嫌在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，各人此前已被收押多時。

案件今早在西九龍裁判法院（高院暫借處理）開審，預料審期75天。

綜合本地媒體的報導，法官今早先處理各被告答辯，其中何俊仁在庭上認罪，李卓人和鄒幸彤不認罪；支聯會由破產管理署聘請資深大律師代辯，同樣不認罪。

警方派遣數十名警員在法院外戒備，而法院外也有市民排隊輪候旁聽，部分人更是通宵等候。

開審之前，鄒幸彤曾提出多項申請，包括更換主審法官、邀請海外證人透過視訊作證，但都被駁回。（編輯：周慧盈）1150122