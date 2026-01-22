香港支聯會被控違反港版國安法案開庭 4被告僅何俊仁認罪
香港泛民組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）被控煽動顛覆國家政權案，22日開庭審理。已解散的支聯會、前主席李卓人及前副主席鄒幸彤皆提出無罪抗辯，前主席何俊仁則對「煽動他人顛覆國家政權」罪表示認罪。
綜合港媒及美聯社報導，支聯會及3名前正副主席於2021年9月，依《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法），被控煽動顛覆國家政權罪。
此案吸引大批民眾到法院排隊搶旁聽，獲旁聽席的前荃灣區議員陳劍琴是鄒幸彤的朋友，她說：「無論結果如何，我們都需要見證這一切。」
支聯會前核心成員鄧岳君從19日下午就開始在法院排隊，他說：「他們用自由換取有尊嚴的辯護。這是為了對歷史負責。」
本案4名被告為支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，各被控於2020年7月1日至2021年9月8日間，違反港版國安法，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。
支聯會曾長期主辦在維多利亞公園舉行的天安門事件「維園六四燭光晚會」，然而2020年6月30日港版國安法生效後，港警首度取締晚會。2021年，晚會未獲港府批准，同年支聯會解散。
代表控方的律政司副刑事檢控專員黎嘉誼在庭上讀出控罪內容，指各被告鼓吹及傳揚「結束一黨專政」有關字眼作為支聯會的組織和主張的不同作為，認為是構成本案控罪的犯案行為及他們具備相關的犯案意圖。
控方指出，何俊仁曾於《港區國安法》生效前後的不同時間擔任支聯會不同職務，毫無疑問必然是一直參與、認同及支持支聯會的組織和主張。
黎嘉誼在庭上宣讀何俊仁過去參與的示威活動，以及港區國安法生效前後、在網路接受媒體採訪，公開陳述支聯會的主張，不認同中國共產黨領導以及公開表達對中共的敵意，並發布針對國家及香港特區的負面言論內容。
此案由香港高等法院3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡和黎婉姬審理，預計審訊75日。
因何俊仁已認罪，李運騰宣判其罪名成立，將在庭審結束後處理其減刑請求。
國際特赦組織區域副總監布魯克斯(Sarah Brooks)指稱，此案關乎「重寫歷史，並懲罰那些拒絕忘記天安門鎮壓受害者的人」。
鄒幸彤和2名支聯會前常委因拒絕港警要求，提交支聯會自1989年成立之初以來的資料，被控違反港版國安法，遭判刑4.5個月。三人服刑完畢後，香港終審法院去年3月裁定三人終極上訴成功，獲撤銷定罪及刑罰。
