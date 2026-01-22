香港支聯會鄒幸彤、李卓人、何俊仁受審：煽動顛覆案若罪成恐面臨十年監禁
香港支聯會三位末代領袖鄒幸彤、李卓人、何俊仁正式就中國《香港國安法》下的「煽動他人顛覆國家政權」罪受審。
中國香港特區高等法院審訊預計將持續75天。案件依照特區律政司指示不設陪審團，由三名法官主審。何俊仁在星期四（1月22日）開庭時認罪，鄒幸彤與李卓人不認罪。一旦法庭裁定有罪，各人將面臨最高十年監禁。
支聯會是此前每年主辦1989年北京「六四」天安門廣場示威鎮壓悼念活動的民主派組織，在《香港國安法》生效，三名領袖被拘捕後解散。
中國國安部門指控支聯會為香港社會「毒瘤」；一些國際人權組織批評審判目的是要打壓異議，要求北京與香港當局無條件釋放三人。
控方：「結束一黨專政」綱領旨在顛覆中共政權
李卓人被捕前是支聯會主席，也是資深立法會議員和工會領袖。何俊仁為支聯會副主席，也是律師，同樣曾長期擔任議員。鄒幸彤是支聯會副主席，也是一名大律師。
被列為被告人的除了三人外，還包括已經解散，全稱「香港市民支援愛國民主運動聯合會」的支聯會。特區政府破產管理處代表支聯會委派律師出庭，並表示不認罪。
三人中除何俊仁曾獲短暫釋放外，自2021年被捕以來一直被羈押。星期四開庭之際，BBC中文記者從記者室轉播所見，李卓人、何俊仁在犯人欄內隔數米分坐。自辯的鄒幸彤身穿棕色大衣，在兩名女獄警包圍下，坐在律師席第二排。
因應何俊仁認罪，法庭首天先處理宣讀其認罪案情。
律政司副刑事檢控專員黎嘉誼稱，何俊仁「一直參與、認同及支持支聯會的組織和主張」，包括「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」五大綱領，而「結束一黨專政」便是結束中共對中國的領導。
控方稱，「結束中共領導」違反中國憲法，終止中共對中國領導的合法手段並不存在，而被告人在《香港國安法》於2020年6月生效後仍「廣泛鼓吹」其主張，構成「煽動他人顛覆國家政權」犯罪。
控方引據何俊仁在維多利亞公園燭光晚會、洗刷「國殤之柱」雕塑等活動上的言論，指控何俊仁所參與的支聯會透過開辦「六四紀念館」、出版通訊等手段，激起⺠眾對中國國家政權的厭惡、憎恨等情緒。
法官其後詢問何俊仁是否同意案情，何俊仁平靜地回答「同意」，法官宣佈接納其認罪，並裁定他有罪，待餘下被告人審訊結束後再聽取求情。
多個國際人權倡議團體在案件開審之際發聲，促請中國與香港當局釋放他們所稱的「良心犯」。
國際特赦組織亞太區副主任白舒然（Sarah Brooks）在一份聲明中稱：「這宗案件與國家安全無關。當局真正的目的在於重寫歷史，懲罰那些拒絕遺忘天安門事件受難者的人。」
「這宗帶有政治算計的案件，清楚顯示香港政府如何利用含糊及過度廣泛的國安法作為鎮壓工具。」
人權觀察亞洲區主任伊蓮・皮爾森（Elaine Pearson）説：「今天的審判是中國當局試圖篡改天安門事件真相的又一嘗試。應該受審的是那些對1989年殺害手無寸鐵的抗議者負有責任的中國官員，而不是那些組織燭光集會、尋求追究罪責的人。」
中國人權捍衛者（CHRD）研究與倡導協調員代安玲（Angeli Datt）說：「組織燭光晚會，呼籲為屠殺受害者伸張正義，並爭取中國民主，這並非對國家安全的威脅，而是國際人權法保障的表達和集會權利。」
「這場審判是一場鬧劇，旨在使鎮壓看起來合法。」
支聯會：悼念六四30年
香港支聯會成立於1989年5月，成員均支持當時正在北京舉行的學生抗議。6月4日凌晨軍方在天安門廣場一帶武力清場後，支聯會每年於維多利亞公園舉辦燭光晚會，悼念「六四」事件死者。
1997年中英主權移交後，香港成為了中國領土上唯一公開大規模悼念「六四」死難者之地。
2019年的「六四」事件30週年晚會正值香港「反送中」示威，這成為了支聯會最後一次真正舉辦燭光晚會。2020年的集會被特區當局引用新冠病毒病（COVID-19）防疫措施禁止，同月月底，中國《香港國安法》生效。
2021年9月，李卓人、鄒幸彤、何俊仁被捕，支聯會在同月底通過解散決議，結束32年歷史。在等候審判期間，鄒幸彤曾嘗試申請傳召海外證人作供，也曾申請撤銷起訴和撤換主審法官，但均被法院拒絕。
案件原訂於2025年5月開審，但最終兩度押後至今。壹傳媒創辦人黎智英「勾結外國勢力危害國家安全」案審判超時是原因之一，因涉及同一位主審法官。黎智英在去年12月15日被高院裁定有罪，求情程序在1月13日完成，法官擇期判刑。
另外，香港警察國安處曾指控支聯會為「外國代理人」，要求提交指定資料接受審查，支聯會拒絕，鄒幸彤與另外四名支聯會常委因此遭起訴《香港國安法第43條實施細則》下的「沒有遵從通知規定提供資料」罪。
鄒幸彤等三人不認罪，另兩人認罪，最終鄒幸彤等人被判監4.35個月。案件上訴至終審法院，2025年3月獲裁定上訴得直，推翻判罪與刑罰。但鄒幸彤因有煽顛案在身，一直被收押候審。
中國中央駐港國家安全公署曾表態支持香港國安警察取締支聯會，並形容該組織為「破壞香港社會穩定的『毒瘤』」。
中國外交部駐香港公署曾指責外國政府就支聯會案發聲是「對香港特區司法公正妄加置喙，粗暴干涉香港事務和中國內政」，是「阻遏中華民族偉大復興歷史進程的卑劣圖謀」，批評有關國家「蚍蜉撼樹，自不量力」。
