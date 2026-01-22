香港支聯會「悼念六四」煽動顛覆政權案開審 3被告最高恐判10年徒刑



香港高等法院22日針對已解散的民主運動組織「支聯會」，主辦悼念六四有關活動，遭檢方指控犯下「煽動顛覆國家政權罪」一案，展開75天的審理程序，包括已解散的支聯會，以及前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤都拒絕認罪，另1名前副主席何俊仁則在出庭時認罪，最終判決若罪名成立，被告最高恐將面臨10年的徒刑。

香港媒體商業電台報導，已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會），被檢方指控在2020年7月1日至2021年9月8日之間，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，以非法手段達成顛覆國家政權的行為，這也是首宗在香港高等法院審理的「煽動顛覆國家政權」案件。

美聯社引述批評人士說法，表示北京當局在1997年香港回歸時，曾經提出「五十年不變」、維持西方式公民自由體制的承諾，隨著相關案件的偵辦以及時間推移而持續被削弱，但香港行政當局對此表示，任何執法行動都有證據支持，且相關程序都嚴格遵照法律規範進行。

3名被告1人認罪 審判預計進行75天

報導指出，由李運騰、陳仲衡、黎婉姫3名法官組成的合議庭，宣示不會允許審判成為政治打壓的工具，預計對此案進行75天的審理作業，其中包括支聯會所委託的律師，以及前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤都拒絕認罪，另1名副主席何俊仁則在出庭時認罪，可能獲得減刑待遇；根據自從2020年生效的香港國安法規定，前述罪名若遭判定有罪，最高將面臨10年徒刑。

在英國牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）教授法律的趙紫晴 （Urania Chiu）認為，此案觸及了言論自由的核心價值，她表示「檢方所提出的論點，稱支聯會綱領之內的『結束一黨專政』本身就構成顛覆罪」，猶如將「一種理念、尚未實現的政治理想視為犯罪」，明顯違反言論自由概念；國際特赦組織（Amnesty International）區域副主任布魯克斯（Sarah Brooks）則指控此案主要目的是在「竄改歷史，並且懲罰那些拒絕遺忘天安門事件受害者的人們」。

報導表示，支聯會最著名的事蹟，便是持續組織紀念六四事件的追悼會，且每年都有數萬人響應，直到2020年因為新冠肺炎疫情爆發，香港當局禁止舉行大規模集會而畫下句點。但是到了解禁之後，該組織舉辦悼念活動的場地早已被親北京的團體所搶占，且試圖在附近進行悼念的人士更遭到當局拘留。

