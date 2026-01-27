香港政制及內地事務局局長曾國衛被免職

（中央社台北27日電）新華社公布，依照「中國香港特別行政區基本法」的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的建議，國務院於27日決定，免去政制及內地事務局局長曾國衛的職務。

香港明報22日曾報導，曾國衛及房屋局局長何永賢短期內會離任。當時曾國衛回覆記者詢問時表示，「不方便講」。消息震撼香港政界，各界猜測消息是否屬實及相關官員離任的原因。

曾國衛由2020年出任政制及內地事務局長至今，是遭美國政府制裁的官員之一。他負責的2025年12月立法會選舉，投票率31.9%，僅較2021年選舉高1.7%。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150127