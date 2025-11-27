香港文化遺產「竹棚」技藝成宏福苑祝融禍首？ 網掀兩派論戰

香港新界大埔宏福苑26號發生嚴重火警，釀成重大死傷，港警初步調查發現，整修中的大樓外牆許多窗戶被保麗龍板封住，可能加速火勢蔓延，也有業界人士質疑，覆蓋在鷹架上的防護網不具阻燃性，才會讓火勢迅速竄燒。網路上也掀起「竹棚」論戰，認為竹製鷹架不安全，但有人反駁竹子要燒起來很困難。

大樓鷹架防護網有問題？ 業界質疑不具阻燃性

香港新界整修中的大埔宏福苑社區26號發生香港30年來最嚴重火災，外界懷疑可能是菸蒂釀禍，工人躲在防護網內抽菸的畫面也在網路瘋傳，就有前保全主管透露，包括自己，還有工人、住客常在公眾地方或在棚架工作時吸煙。

廣告 廣告

專家指出，必須釐清讓火勢快速蔓延至七棟建築的外在因素，而港警初步調查發現，事發時大樓許多窗戶被保麗龍板封住，可能因易燃材質加速火勢竄燒。也有業界人士質疑覆蓋在鷹架上的防護網有問題，因火勢幾十秒從地下升到上面，實在不尋常，且上個月中環華懋大廈發生火警後，屋宇署曾提醒防護網需具備「阻燃性」。

竹編鷹架不敵大火濃煙而倒落。圖／CNN、美聯社 、路透社

宏福苑工程疑涉貪！ 香港廉政公署介入調查

香港政府已經對起火原因展開調查，香港廉正公署27號表示，成立專案小組，針對宏福苑整修工程可能涉及貪污展開全面調查。

許多外國媒體則把矛頭指向「竹棚」，也就是竹編鷹架，香港是全球少數仍在使用竹編鷹架的城市，這項技藝在當地被視為文化遺產，不過香港政府從三月開始就逐步淘汰竹編鷹架，怕材質有安全疑慮。但也有網友對這種說法存疑，認為竹子從來就不是問題，因要讓竹子燒起來非常困難，掀起兩派論戰。

※台視新聞提醒您，吸菸有害健康

國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

香港大埔世紀惡火增至55死.72傷 3大廈火勢仍未完全撲滅

奪命關鍵6分鐘！專家揪香港大火竄燒元凶 火場牢記5禁忌、4原則

香港宏福苑工人吸菸畫面瘋傳 住戶火場外哭喊等妻惹鼻酸