香港新住民郭鳳琳 基隆創業有成回饋社區

為持續關懷港澳新住民在台生活與發展，大陸委員會參事魯仲尼今天(21日)帶領陸委會、台港經濟文化合作策進會，與內政部移民署及海基會人員，前往基隆參與「行動服務列車」活動，並拜訪來自香港的新住民郭鳳琳，關心她在台生活與創業近況，並聆聽她在基隆落地生根、實現創業夢想、回饋在地社區的故事。

郭鳳琳出生於香港，2016年與丈夫結婚來台定居，兩人隔年在基隆仁愛市場附近創立「初見咖啡」，咖啡館除了供應港式點心，更與基隆在地的國立台灣海洋大學合作，每月定期提供場地，舉辦手作課程與多元文化交流活動，以及結合藝術與社區參與的街區展演，逐步成為基隆在地文化交流的重要據點。

郭鳳琳說，開咖啡廳是她從小的夢想，雖然剛來台經營咖啡廳時遇到一些困難，還有疫情等挑戰，但很幸運獲得台灣海洋大學和地質公園等單位的合作邀約，讓她逐漸在社區站穩腳步，她很感謝有咖啡廳作為基礎，讓她有更多時間發展自己在藝術方面的興趣，因此希望透過咖啡館回饋社區，讓善意持續循環。

魯仲尼表示，郭鳳琳移居台灣，勇敢築夢、努力落實，雖經困難，卻從不氣餒，如今更用自己的能力回饋台灣家園，成為道道地地的台灣人，她的故事展現香港新住民在台灣這片土地上生根發展的韌性、活力，她將個人夢想與社會貢獻結合，是新住民積極融入台灣的典範。

台港策進會提到，策進會設立的「台港服務交流辦公室」，提供港澳朋友居留、定居、就學、就業、生活適應等諮詢服務，諮詢專線(02)2700-3199，象徵政府對港澳朋友的「善意久久」，歡迎多加利用。