香港新界住宅區發生大火 竹棚延燒多棟大樓已13死 1消防員殉職

香港新界大埔住宅區「大埔宏福苑」今天下午發生大火，經由竹棚延燒多棟大樓，入夜升為最嚴重的五級火警，根據香港Yahoo報導，截至傍晚8時，這場大火已導致13人死亡，包括1名消防員殉職。由於許多住房著火焚燒，大批居民被安排到臨時庇護所暫住。

根據港媒報導，香港特區行政長官李家超正召開跨部門會議，處理這起事故。

香港新界大埔區宏福苑住宅區26日發生大火，濃煙烈焰升騰。香港政府表示，這場大火吞噬了香港一處住宅屋邨的多棟高層樓宇，造成至少4人死亡。有媒體報導稱，部分居民被困在大樓內。（Photo by Yan ZHAO / AFP／Getty Images）

香港新界大埔區宏福苑住宅區26日下午發生大火，入夜濃煙烈焰升騰。香港政府表示，這場大火吞噬了香港一處住宅屋邨的多棟高層樓宇，造成至少4人死亡。有媒體報導稱，部分居民被困在大樓內。（Photo by Yan ZHAO / AFP／Getty Images）

香港新界大埔住宅區「大埔宏福苑」26日發生大火。（路透社）

新界發生大火的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢大樓合共1984個住房；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚，方便工人工作。今天下午3時左右，有民眾看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延燒至其他大樓的竹棚，並引發許多住房內部起火。

廣告 廣告

香港新界26日發生大火的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢大樓合共1984個住房；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚，有民眾在下午3時左右看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延燒至其他大樓的竹棚。（路透社）

香港新界大埔住宅區「大埔宏福苑」26日發生大火。（路透社）

香港新界大埔住宅區「大埔宏福苑」26日發生大火。（路透社）

香港大埔宏福苑屋邨26日發生大火，濃煙滾滾，火焰吞噬多棟樓宇的竹棚製鷹架。（路透社）

另外，也有當地居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。不過，導致這場大火的肇因至今未明。

火警發生後，消防處派遣大批消防員到場撲救，並把大火升級為較為嚴重的四級火警，入夜更升為最嚴重的五級火警。截至晚間7時，這場大火已導致4人死亡，7人受傷，其中兩人命危，並有民眾受困。