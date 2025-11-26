香港新界住宅區發生大火 竹棚延燒多棟大樓已13死15傷 1消防員殉職
入夜升為最嚴重五級火警 大批居民暫住庇護所
香港新界大埔住宅區「大埔宏福苑」今天下午發生大火，經由竹棚延燒多棟大樓，入夜升為最嚴重的五級火警，綜合香港媒體報導，香港特區政府在晚上8時20分公布，有9人當場死亡，4人送醫搶救不治，包括1名消防員殉職，另有15人受傷。由於許多住房著火焚燒，大批居民被安排到臨時庇護所暫住。
香港特區行政長官李家超已召開跨部門會議，處理這起事故。
新界發生大火的住宅區為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢大樓合共1984個住房；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚，方便工人工作。今天下午3時左右，有民眾看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快延燒至其他大樓的竹棚，並引發許多住房內部起火。
另外，也有當地居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。不過，導致這場大火的肇因至今未明。
火警發生後，消防處派遣大批消防員到場撲救，並把大火升級為較為嚴重的四級火警，入夜更升為最嚴重的五級火警。截至晚間8時，這場大火已導致13人死亡，並有民眾受困。香港特區政府消防處晚間指，隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪在救災過程殉職。何偉豪在今天下午3時30分參與救火行動期間突然失聯半小時，於下午4時1分在宏昌閣升降機對面空地被尋獲，當時面部有燒傷情況，救護人員隨即使用心肺復甦術 ，並緊急送到威爾斯親王醫院，但急救無效，在下午4時41分由醫護人員宣告不治。
其他人也在看
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
北海捕獲380公斤巨型棕熊！大到獵人喊罕見
[NOWnews今日新聞]日本今年熊害、熊出沒事件頻傳，北海道苫前町昨（25日）捕獲一隻重達約380公斤的巨大雄性棕熊，當地自夏季起就屢次發現有400公斤巨熊出沒，此次捕獲的可能就是那頭棕熊。據日媒共...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」
前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
高市早苗：無立場認定台灣法律地位
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗26日下午在國會進行上任後首次與在野四黨的黨魁辯論，由於月初的「台灣有事」將引發日本存亡危機事態的發言，觸動中國敏感神經，今日的黨魁辯論上也圍繞這一議題，關於...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
香港住宅大樓延燒釀4死5傷！濃煙直竄、爆炸聲不斷 駭人景象曝
香港新界大埔區26號驚傳嚴重高樓火警，當地的一棟住宅大樓外牆整修用的竹棚突然起火，火勢迅速向上延燒，導致整棟大樓陷入濃煙跟火海之中，目前累計4死5傷，包括一名警消殉職。香港驚傳大火，造成5死3傷。圖／台視新聞網 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 10 小時前
北市公車轉彎碰撞行人 8旬老翁送醫不治
（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市士林區今天發生公車撞死人事件，北市警消獲報，紅15路公車行經士林區中正路、延平北路不慎碰撞87歲楊翁，立即派員到場搶救，但楊翁送醫仍傷重不治，肇因待查。中央社 ・ 2 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊
香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，起火點為宏昌閣外牆棚架，大火於短短一小時內由一級升至四級警報，傍晚再升至最高級別「五級火警」。火勢迅速蔓延至鄰近的宏泰閣、宏新閣等多棟大樓，部分住戶單位也遭火舌吞噬，現場濃煙狂竄、竹棚架不斷崩落，畫面駭人。許多香港藝人、網紅陸續發聲，持續關注大火情況。太報 ・ 1 小時前
何鷹鷺拍片推崇中共惹議 不滿國民黨要黨紀處分 宣布退黨
國民黨中常委何鷹鷺日前拍片推崇中共，遭中央考紀會祭停止黨職處分，不過中常會19日決議接受何鷹鷺申訴案，相關處分送回考紀會審議。何鷹鷺今天宣布退出國民黨，並認為「黨主席鄭麗文在誘導人在講統一，國民黨應表明口中的中國是哪個國」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬
韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。中時新聞網 ・ 6 小時前
大谷翔平遭教士「故意觸身球」惹到不再致意？大谷今受訪直接駁斥！
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平先前被美國媒體爆料因教士「故意觸身球」惹到大谷，被發現不再向教士隊致意，今天大谷受訪也直接回應。FTV Sports ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因
台積電（2330）公告表示，已在25日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟；針對台積電為什麼沒有在美國地...聯合新聞網 ・ 6 小時前
「飛日本不要洋蔥式穿搭」他狂點頭：很實用 過來人掀討論
許多民眾會趁年底安排出國旅遊，其中日本更是大票台灣人的首選，近來天氣降溫，很多人飛日本會選擇洋蔥式穿法，不過也有網友分享不同看法，在網上掀起討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 11 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 4 小時前
「中國星巴克」瑞幸咖啡強勢登台？經濟部回應了
經濟部今天表示，有關網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月將強勢登台的報導，經查經濟部並無核准中國瑞幸咖啡來台投資。太報 ・ 6 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
400公斤熊「推倒巨籠」因貪吃被逮 黑熊中麻醉狂吃
400公斤熊「推倒巨籠」因貪吃被逮 黑熊中麻醉狂吃EBC東森新聞 ・ 6 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前