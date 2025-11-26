香港新界北區住宅大火 已知4死含1消防員

這起火災的現場，有好幾棟大樓同時陷入火海，濃煙不斷竄升天際，入夜後格外駭人。有住戶指出，火苗疑似是從其中1棟維修使用的鷹架開始，火勢再透過相連的鷹架，蔓延到其他住宅大樓。

雖然目前傳出有4死，但附近醫院傳出不斷有傷患送來，傷亡人數恐怕再增加。香港消防處已經將這起火警列為相當嚴重的「4級火警」，香港特首辦公室也召開緊急會議做為因應。