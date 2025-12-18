香港新紀元廣場搶案 10億日圓遭持刀劫

港警懷疑這輛廂型車是搶走十億日幣嫌犯的交通工具。（圖／TVB）

香港新紀元廣場發生震驚社會的重大搶案，匯兌業者三名員工在運送四個裝有十億日圓的行李箱時遭持刀歹徒搶劫。事件發生在上環繁華地段，員工因對方持刀未做抵抗，所幸無人受傷。香港警方迅速在上環地鐵站逮捕一名43歲大陸籍男子，並尋回部分贓款。這批日圓重達至少100公斤，原為客戶打算兌換港幣賺取匯差的資金，警方正深入調查是否有其他共犯或內應參與。

港警懷疑這輛廂型車是搶走十億日幣嫌犯的交通工具。（圖／TVB）

香港警方的鑑識人員正仔細檢查一輛廂型車，使用專業工具在車內尋找可疑指紋。警方認為這輛車就是嫌犯前往案發現場的交通工具。案發後，大批警員迅速趕到上環的新紀元廣場進行調查。當時匯兌業者的三名員工正準備將四個裝有日圓的行李箱送往銀行兌換成港幣，但一下車就遭到持刀歹徒鎖定。

新紀元廣場位於香港市區鬧區，周圍有許多銀行和商業大樓。即使在非繁忙時段的下午，仍有不少路人經過此地。由於員工看到對方持刀，選擇不抵抗，因此沒有人在搶案中受傷。警方隨後在上環地鐵站出口處，逮捕了一名43歲大陸籍男子，懷疑他與搶案有關，同時也找回部分被搶的日圓。

事件發生後，這間匯兌業者仍然照常營業。據了解，被搶走的日圓重量至少達100公斤，是客戶的資金，原本打算換成港幣賺取匯差。在光天化日之下公然行搶，香港警方正在深入調查其他可能的共犯身分，以及是否有內應參與這起大規模搶案。

