香港新聞業斷層嚴重 關震海：年輕人不想當記者

香港《誌 HK FEATURE》創辦人關震海。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安法施行後，香港新聞自由急速倒退，目前僅剩少數幾家獨立媒體。香港《誌 HK FEATURE》創辦人關震海接受本報專訪表示，現在讀新聞傳播科系的香港年輕人，畢業出來不會想當記者，一是危險會被恐嚇，工作沒有保障。二是非主流媒體沒錢。

《誌 HK FEATURE》是香港獨立媒體，該媒體以深度報導香港社區動向、政治經濟和流行文化等議題，希望在2047年之前，記錄香港人關心的事。

關震海指出，《誌》是要為香港留下不同的記錄，自己覺得還是有很多空間可以做報導，我們也做亞洲的新聞，如果是寫到中日關係就比較危險，因為這涉及「國家」的事。如果從一個在地媒體出發，要觸碰到國家的紅線，這是相當困難的。

關震海坦言，「我知道六四不可以談，不可以做專題，我就不談了」，但是有必要一定要談的話，就不會在香港做了。國安法對他來講，現在是可以適應它的氣氛，沒有變成一個很大的障礙。

不過，關震海提及，現在香港面對很大的問題是沒有工業、沒有資金，然後讀新聞科系的年輕人畢業後不想當記者。第一是危險會被恐嚇，工作沒有保障。第二是非主流媒體沒錢。

曾在香港《蘋果日報》任職多年的關震海說，以前危險、沒錢，都有人進去媒體產業，因為可以報導一些他們覺得有價值的重要新聞，現在既做不到有價值的新聞，也沒錢又危險，為什麼要從事新聞行業，所以斷層真的好厲害。

關震海坦言，香港年輕人如果畢業出來，頭一兩年可以尋找夢想，但現在情況是，連尋找夢想也不會選擇在傳媒這個環境，所以這真的值得反思，這不單是因為有紅線，然後媒體式微。做新聞其實不是一個工作，它是一個精神，很多東西以前很蓬勃繁榮，最後會變成一個精神，如果香港的自由比以前少，那更加需要這個新聞精神。

對於香港經驗有無台灣可借鏡之處，關震海說，香港跟現在的台灣很難比，但港台命運有一點像，就是永遠不知道未來是怎麼樣，也都是海洋文化。要看未來的話，台灣要知道的是，香港在國安法之前有好多事可以做，但香港人都沒做，等到想做的時候，現在不行了。

關震海直指，「我們不可以在香港公開說話了、不可以進入學校了，這個不行、那個不行了」。台灣和香港有一個很大不同點，台灣現在擁有的新聞自由是人命換來的，台灣更加要珍惜。

關震海說，從香港經驗來看，要教育新聞有價、要珍惜每個新聞、要好好培養新的記者，台灣的媒體生態需要很大的改善。有可能這一刻你們覺得自由、大鳴大放，到了真的沒有自由時，就要像我們一樣硬拼了。

關震海表示，報導什麼題材是安全的，什麼是敏感的，其實誰也不知道，每一次都在賭，每做一個新聞報導，要花70%的心力想後路。以前常覺得報導推出去就好了，現在應該跟讀者說，這個報導的意義在哪裡、對公眾有什麼影響，過去《蘋果日報》能夠影響到香港人的想法，但很可惜沒有做到這件事。

