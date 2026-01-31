香港日圓搶案警逮6人 其一日本人佯裝受害者實為內應

香港上環一間換匯店門日1月30日上午發生搶案，兩名日本籍男子遭搶5800萬日圓現金。翻攝香港電台



香港上環30日發生一樁5800萬日圓現金遭搶案，港警31日宣布已逮捕6名犯嫌，其中一名被捕的日本籍男子就是前一天報案的受害者之一，據信是本案內應。至於上環搶案是否與日本羽田機場案有關，港警表示，若有需要會與日本警方聯絡。

日本一名從事換匯業的51歲男子30日凌晨帶著1.9億日圓現金，在羽田機場第三航廈停車場遭3名歹徒噴灑疑似催淚瓦斯，歹徒未能得手，便搭乘同夥駕駛的接應車輛逃離現場。男子攜帶的巨額日圓現金未遭搶，隨後便搭機前往香港。

廣告 廣告

男子抵達香港後，與另一名27歲男子30日上午帶著現金前往上環一間換匯店（找換店），一下計程車就遭搶，兩名歹徒搶走其中一只裝有5800萬日圓現金的背包後，搭上同夥接應的轎車逃逸。

日本警方初判，羽田案和香港案應為相關案件

綜合港媒報導，香港警務處處長周一鳴31日表示，警方已拘捕5男1女，包括3名日本人、兩名中國人及1名香港人。

他指出，其中一名被捕日本人正是前一天上環搶案的兩名報案人之一，相信他是內應，負責提供資料給匪徒，但未說明內應是兩人之中的哪一人。警方已追回部分贓款，但部分已被轉換成其他貨幣。

周一鳴說，31日下午將召開記者會說明案件詳情。他也表示，如有需要，警方會按照一般協助模式，向日本警方了解案件是否有關聯。至於被捕人士是否涉及跨國集團及黑社會，警方正在調查中，稍後向公眾交代。

周一鳴也強調，臨近歲晚，會加強在高風險地點，包括找換店及珠寶行等附近巡邏。

綜合日媒報導，東京警視廳指出，羽田搶劫未遂案中歹徒駕駛的白色轎車，其車牌是偽造的。警方認為羽田案與同日稍早的台東區搶案應是同一個犯罪集團所為，正追查犯嫌下落。

在羽田未遂搶案約2個半小時前、29日晚間9點半左右，5名包括中國及日本籍（最初報導為5名中國人）男女持裝有現金共4.2億日圓的行李箱，在東京台東區東上野街頭準備搬上車時，遭3人組歹徒搶走。受害者供稱，這些錢準備運回香港。

更多太報報導

港企特許經營權遭撤 巴拿馬運河暫由馬士基接手

淫魔艾普斯坦最新調查檔案曝光 聲稱蓋茲和俄國女孩性交後染病

【全文在此】川普投書《華爾街日報》 大讚關稅政策「我永遠是對的」