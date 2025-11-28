香港明降半旗致哀！向大火死者發20萬慰問金

▲香港大埔宏福苑26日發生大火，火勢延燒到28日上午才撲滅。圖為無名民眾在現場獻花哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生大火，火勢持續到今（28日）上午才撲滅，已造成128人死亡、79人受傷，仍有逾200人失聯。香港政府今晚發文表示，29日起全港政府設施國旗、區旗將降半旗致哀，政府主辦娛樂活動取消或延期，下週起將向受災戶提供港幣5萬元生活津貼、向火災死者家屬發放港幣20萬元慰問金。

據港媒《香港01》報導，民政及青年局局長麥美娟今（28日）表示，政府昨日宣布向每戶災民派發港幣一萬元應急補助金，該措施是因災民逃離時沒有攜帶現金在身上，緊急派發應急現金援助，後續將相繼推出支援措施。

麥美娟又表示，下周起將為每一個受影響的家庭發放港幣5萬元生活津貼，因涉及款項數額較大，無法用現金發放，希望居民儘快透過社工登記發放該項津貼。另外，政府會透過社工為每位死者家屬提供港幣20萬慰問金。

另外，目前政府提供給災民的住宿單位均免費，預計兩週後可以提供1800個可長期居住的過渡屋單位，足以應付大埔宏福苑居民數量。

香港政府今晚也發文表示，11月29日至12日1日，全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗致哀，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會安排取消或延期。行政長官李家超明（29日）上午8時聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在添馬添美道二號政府總部東翼前地默哀，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。

哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

