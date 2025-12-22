香港晚期肺癌病友跨海來台求生機 自體免疫細胞療法助擺脫劇痛

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】歷經多線化療與標靶治療，病情仍反覆並出現惡化，讓這名年約50歲、來自香港的第四期肺癌患者，最終選擇跨海來台尋求新治療契機。在臺北醫學大學部立雙和醫院血液腫瘤科醫師、同時也是細胞治療暨基因檢測中心主任的莊博雅醫師評估下，患者接受自體免疫細胞治療（DC-CIK）整合療程，沒想到半年後影像檢查顯示，病情已趨於穩定，不但長期困擾的劇痛明顯緩解，體能與生活品質大幅提升。

從止痛藥不離身到疼痛緩解 DC-CIK治療助患者重拾生活主導權

惡性腫瘤連續43年蟬聯國人十大死因榜首，其中肺癌更是高居國內癌症死因榜首，每年奪走無數寶貴性命。面對傳統化療可能帶來的痛苦副作用，許多患者積極尋求新的治療契機。近年來，隨著醫療技術進步，免疫細胞療法的出現，為晚期癌症患者開啟一道新的希望之門。

莊博雅醫師指出，這名患者在接受治療前，幾乎每日都需依賴高劑量的止痛藥，才能勉強維持生活。但在完成DC-CIK整合治療後，疼痛程度明顯下降，精神與體力隨之恢復，也讓患者重新找回生活的掌控感。

自體免疫細胞精準出擊 DC-CIK已獲准輔助癌症治療

莊博雅醫師解釋，DC-CIK免疫細胞治療是一種個人化的精準醫療方式。它透過抽取病患自體血液，分離出樹突細胞（DC）與細胞激素誘導殺手細胞（CIK），並在無菌實驗室中進行培養與活化，等擴增其數量與活性後，再輸回至病患體內。此技術的目的，在強化免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力，這項療法也已獲衛生主管機關核准用於輔助性癌症治療。

他也進一步提到，對於部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療雖無法完全取代傳統治療，但能與化療、標靶或放療等治療方式相輔相成，有助於提升免疫功能與整體生活品質。臨床上也觀察到，許多接受治療的病人不僅生活品質獲得改善，對於病情的穩定也有一定的幫助，這充分顯示了免疫細胞療法的潛力與價值。

個人化免疫治療非人人適用 醫師籲選擇合法核准醫療機構

莊博雅醫師強調，台灣在再生醫學與細胞治療的技術與臨床經驗具國際水準，已吸引像這名香港癌友等海外患者前來治療。但他也提醒，DC-CIK屬於個人化免疫治療，必須由專業醫師根據個別病況審慎評估後才能執行。建議有需求的民眾，應選擇具備合法細胞治療許可的醫療機構，以確保治療的安全與品質。

