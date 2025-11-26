香港最嚴重層級大火13死！殉職消防員僅37歲 杜汶哲發文哀悼

娛樂中心／綜合報導

香港北部的大埔區，26日突發高樓社區大火，火勢吞沒多棟公寓大廈，形成的濃濃黑煙直竄天際，目前大火未滅，消防單位仍在與惡火搏鬥，並把大火升級為最嚴重五級。據港媒《明報》報導，這場回祿之災釀成至少13人喪命，其中一名為年僅37歲的消防員，另外還有至少15人受傷。近年移居台灣的港星杜汶哲也在社群發限動哀悼。

香港大火至少13人喪命，其中一名為年僅37歲的消防員，港星杜汶哲發限動哀悼。（圖／翻攝自杜汶哲臉書）

最新消息指出，這起火警中至少已造成13人死亡，包括一名消防員。港星杜汶哲也在社群發限動貼出新聞，並哀悼寫道：「R.I.P，願亡者安息，傷者早日康復。」杜汶哲並寫出《般若波羅蜜多心經》經文，祈求逝者其靈魂能夠解脫，遠離痛苦與煩惱，並進入平靜與安寧之中。

杜汶哲並寫出《般若波羅蜜多心經》經文，祈求逝者其靈魂能夠解脫。（圖／翻攝自杜汶哲臉書）

根據港媒報導，37歲姓何消防員在火警中殉職，入職9年，今日負責搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時1分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對面空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另一名消防員則熱衰竭送醫。



