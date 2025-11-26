香港最嚴重層級大火13死15傷！習近平發聲了 下達「重要指示」

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平稍早也向大火災事故罹難人員和殉職的消防員表示哀悼，並下達重要指示。（圖／翻攝畫面、資料照）

香港北部的大埔區26日突發高樓社區大火，火勢吞沒多棟公寓大廈，形成的濃濃黑煙直竄天際，目前大火未滅，消防單位仍在與惡火搏鬥，並把大火升級為最嚴重五級。這場回祿之災釀成至少13人喪命，其中一名為年僅37歲的消防員，另外還有至少15人受傷。中國國家主席習近平稍早也向大火災事故罹難人員表示哀悼，並下達重要指示。

習近平向香港新界大埔區住宅大樓重大火災事故罹難人員和殉職的消防員表示哀悼，對罹難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

根據港媒報導，37歲姓何消防員在火警中殉職，入職9年，今日負責搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時1分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對面空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另一名消防員則熱衰竭送醫。

火警先於下午3時02分升為三級，再於3時34分升高為四級，晚上6時22分升為五級。據悉現場還傳出爆炸聲響，另根據網路流傳的照片，可見大火已燒至大樓頂樓，屋內熊熊火光，還有火焰噴出窗外，濃煙席捲半空。多位居民逃生不及而受困求助。截至晚間8時，已有13人死亡、15人受傷。

