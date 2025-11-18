香港最新失業率3.8%

（中央社記者張謙香港18日電）香港最新失業率為3.8%，當局預期，經濟穩健擴張等因素可爲勞工市場帶來支持。

香港政府統計處今天公布，8至10月的失業率由7至9月的3.9%下跌至3.8%，許多主要經濟行業的失業率都有所下跌，其中零售、住宿及膳食服務業、專業及商用服務業、地基及上蓋工程業、金融業的跌幅較明顯。

當前本地的總就業人數為367萬2700人，總勞動人口為382萬2300人。

香港勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時說，香港經濟正穩健擴張，加上營商氣氛穩步改善和消費信心逐漸恢復，應會爲勞工市場帶來支持。不過，部分行業的就業情況仍會面對經濟轉型所帶來的挑戰。（編輯：楊昇儒）1141118