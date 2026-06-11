香港查獲市價6.46億元世足賽冒牌貨品

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（中央社記者張謙香港11日電）在2026年世界盃足球賽開幕前夕，香港海關採取打擊相關冒牌貨品的行動，檢獲23萬件冒牌及侵權貨品，包括球衣、球鞋等，估計市價港幣1.56億元（約新台幣6.46億元）。

海關今天公布於5月26日到昨天採取的特別行動，以打擊世界盃的冒牌和侵權貨品跨境轉運及網上售賣活動。

海關方面相信這些貨品是要轉口海外，並非供本地市場使用，且8成貨品的目的地是美洲。

在行動中，海關人員拘捕了6人。

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海關方面表示，本屆世界盃為歷來最大規模，預計賽事期間，球迷及遊客對有關商品需求大幅升高，導致相關冒牌貨物活動轉趨活躍。

據公布，檢獲的冒牌球衣，仿真度較高，部分作工仔細，一般消費者難以分辨真偽。（編輯：周慧盈） 1150611