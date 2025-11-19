香港樂團受台灣音樂啟發 15年前包機來台激動噴淚

RubberBand來台演出。（圖／光尚娛樂提供）

香港人氣樂隊RubberBand日前晚間在台北舉辦《A NIGHT IN TAIPEI》演唱會，團員們分享對台北一直有特別的情感，「這裡有很多朋友，每次來都像回到一個認識很久的地方，總有人熱情相迎，這座城市真的很溫柔。」主唱6號提到自己第一次踏上台北舞台是在2010年的冬天，「那是我第一次在台北唱歌，也是第一次來旅遊。當時唱到最後忍不住落淚，因為我從小聽很多台北的音樂長大，終於能在滋養我的地方唱歌給大家聽。」

再次站上台北的舞台，6號一開場便開心表示：「很開心終於回到台北！我的中文程度有限，不過我真的很有誠意想跟大家多聊一點，真的非常感謝你們，也包括從香港專程來的朋友！」除了演出，成員們此行也抽空品嚐美食，泥鯭、阿正與阿偉相約享用燒肉，6號則與太太前往通化街品嚐牛肉麵，演出後台更貼心準備小籠包、鹽酥雞與手搖飲等小吃，讓團員們感受滿滿的熱情。

RubberBand更在節目中，將盧廣仲的〈早安晨之美〉與陳綺貞〈旅行的意義〉以巧思結合到作品中，6號提到從小就深受華語音樂的影響，更對優客李林特別有情感，「林志炫的聲音真的很好聽，他們寫城市的歌也讓我印象深刻。」他也回憶成長期間陶喆將R&B與華語音樂融合的風格深深啟發了他。

