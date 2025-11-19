香港樂團隔10年再來台灣！這一點讓他超激動 公布最愛台灣美食清單

記者鄭尹翔／台北報導

香港人氣樂隊RubberBand於11月16日在台北舉辦ANIGHTINTAIPEI世界巡演台北站，以完整四人編制帶來多首熱門歌曲，從開場曲下一位參賽者一路唱到壓軸逆流之歌，全場掌聲與大合唱聲不斷，成功掀起屬於台北的溫暖音樂夜。主唱6號也分享與台北的深厚緣分，表示第一次在台北演出是在2010年冬天，當時的激動至今仍難以忘記，並感謝台北歌迷多年來的陪伴。

香港人氣樂隊RubberBand再度來台演出。（圖／光尚娛樂提供）

RubberBand透露此次回到台北心情特別激動，6號一開場便向歌迷說出很開心終於回到台北並感謝從香港特地飛來的歌迷。團員們此行也把握時間品嚐台灣美食，包括燒肉、牛肉麵、小籠包和鹽酥雞等，都讓他們直呼台北依舊充滿親切與熱情。能在現場見到來自台灣、香港甚至英國與澳洲等地的粉絲，讓成員們深受感動。

在演出中特別加入向台北致敬的巧思，RubberBand於一早地下鐵前取樣台北捷運進站聲讓全場瞬間歡呼。他們更將盧廣仲的早安晨之美和陳綺貞的旅行的意義巧妙融入歌曲編排中，營造濃濃台北城市氛圍，讓樂迷驚喜不斷。RubberBand表示華語音樂對他們的成長影響深遠，從優客李林到陶喆都是啟發創作的重要來源，因此對台北一直懷抱敬意與熟悉感。

在音樂會後段，RubberBand帶來阿波羅遊車河天台飛人城市當代配樂團等多首經典歌曲，現場氣氛再度被點燃。最後以我是樂隊和逆流之歌作結，象徵團隊對音樂一路以來的堅持與初心。演出結束後，成員更走下台與觀眾擊掌互動，場面溫馨。他們也表示希望未來可以帶著全新作品再次回到台北與歌迷見面。

值得一提的是，RubberBand也於台北場正式宣布將展開北美巡演，2026年1月17日將於舊金山FoxTheatre開唱，接著前往溫哥華VogueTheatre、多倫多QueenElizabethTheatre，並於1月25日在紐約OceanaTheater壓軸登場，象徵RubberBand音樂版圖持續向全球擴張。

香港人氣樂隊RubberBand再度來台演出。（圖／光尚娛樂提供）

