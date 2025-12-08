香港樂團雞蛋蒸肉餅2成員移居台灣 讚人情味濃

（中央社記者王心妤台北8日電）香港樂團「雞蛋蒸肉餅」今天在台灣舉辦新專輯「PROJ3CT 2222」記者會，坦言隔6年推新歌，曾擔心粉絲已經忘了她們；而樂團2位成員目前定居台灣，大讚「台灣人非常有人情味。」

「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft Liu、吉他手Soni Cheng、貝斯手Wing Chan和鼓手Heihei Ng組成，她們為了新專輯來台灣宣傳。

日前香港大埔宏福苑大火造成多人死亡，「雞蛋蒸肉餅」透露有好友就住該大樓，Soft Liu說：「好朋友就住那邊，真的很難過、很遺憾。他剛好不在家，但寵物隔天才被救出來。」

Soft Liu與Soni Cheng目前住在台灣，她們不只稱讚台灣的生活空間大，Soft Liu更笑說：「有時候有阿姨聽到我們不是台灣人，還會請我吃東西，台灣人非常有人情味。」

新專輯是團員歷經分開與疫情後的作品，但4人始終抱持把音樂做好的信念，期待激盪出火花。Wing表示，「我們的心一直沒有散，只是把人生補完一下，把耳朵換新、把想法整理乾淨；某一天發現 大家都準備好了，新的旋律跟畫面又在心裡跑出來，大家又很自然地往彼此靠近。」

成員們表示，明年3月將在台灣舉辦專場演唱會，「期望雞蛋蒸肉餅能唱到七老八十，之後能變成樂壇第一個『老阿嬤樂團』，一定非常可愛。」（編輯：吳素柔）1141208