中央社

香港樂團「雞蛋蒸肉餅」發片記者會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」歷經分飛與疫情後，推出新專輯「PROJ3CT 2222」，並預告2026年3月將在台灣舉辦專場演唱會。（室烘無限工作室提供）

中央社記者王心妤傳真 114年12月8日

香港樂團「雞蛋蒸肉餅」發片記者會 香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」歷經分飛與疫情後，推 出新專輯「PROJ3CT 2222」，並預告2026年3月將在 台灣舉辦專場演唱會。 （室烘無限工作室提供） 中央社記者王心妤傳真 114年12月8日
香港樂團「雞蛋蒸肉餅」發片記者會 香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」歷經分飛與疫情後，推 出新專輯「PROJ3CT 2222」，並預告2026年3月將在 台灣舉辦專場演唱會。 （室烘無限工作室提供） 中央社記者王心妤傳真 114年12月8日

其他人也在看

傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝

傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝

男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。

中時新聞網 ・ 3 小時前8
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相　47歲「驚人真面目」曝光

吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相　47歲「驚人真面目」曝光

F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前11
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。

鏡報 ・ 5 小時前87
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前161
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前44
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。

民視 ・ 3 小時前4
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！

熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！

一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...

styletc ・ 6 小時前發起對話
遭瘋傳離婚宥勝保事業　慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束

遭瘋傳離婚宥勝保事業　慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束

宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前10

朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤

由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。

中時新聞網 ・ 2 天前58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟

劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟

2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。

中時新聞網 ・ 1 天前15
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」

12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」

生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。

民視 ・ 1 天前1
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜

不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前20
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作

人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作

2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前1
王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送　節目組緊急回應了

王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送　節目組緊急回應了

中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻失手墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」　曝重大改變原因

這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」　曝重大改變原因

百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。

鏡報 ・ 23 小時前20
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚

楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚

男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。

中時新聞網 ・ 4 小時前6
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股　提醒「守住財富5件事」

向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股　提醒「守住財富5件事」

影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
苦等10年！《信號2》拍完後製中　趙震雄出事後...「3條路曝光」

苦等10年！《信號2》拍完後製中　趙震雄出事後...「3條路曝光」

韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。

TVBS新聞網 ・ 21 小時前2
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況

陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...

FTNN新聞網 ・ 1 天前57
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 3 天前34