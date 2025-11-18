香港樂團「RubberBand」難忘包機遊台 主唱：聽台北的音樂長大

「RubberBand」主唱6號（右）與貝斯手阿偉。光尚娛樂提供



香港樂團「RubberBand」前晚（11╱16）在台北舉辦「A NIGHT IN TAIPEI」世界巡演，主唱6號表示：「很開心終於回到台北！我的中文程度有限，不過我真的很有誠意想跟大家多聊一點。真的非常感謝你們，也包括從香港專程來的朋友。」除了演出，成員們此行也抽空品嚐美食，泥鯭、阿正與阿偉相約吃燒肉，6號則與太太到通化街吃牛肉麵，昨演出後台更貼心準備小籠包、鹽酥雞與手搖飲餵飽團員。

「RubberBand」從開場曲〈下一位參賽者〉一路唱到壓軸〈逆流之歌〉，還分享對台北的特別情感，「這裡有很多朋友，每次來都像回到一個認識很久的地方，總有人熱情相迎，這座城市真的很溫柔」。

廣告 廣告

6號提到第1次踏上台北舞台是在2010年的冬天，「那時候幾乎包了1架飛機，全是香港玩樂團的人，很多如今要好的朋友就是那時認識的，那是我第1次在台北唱歌，也是第1次來旅遊，當時唱到最後忍不住落淚，因為我從小聽很多台北的音樂長大，終於能在滋養我的地方唱歌給大家聽」。他緊接著說：「15年過去，我們仍然在這裡，一樣4個人，一樣想把最真誠的音樂唱給台北聽。」

「RubberBand」驚喜宣布將於2026年展開北美巡演。光尚娛樂提供

這次歌單中，「RubberBand」特別安排了一段向台北致敬的橋段，在演出〈一早地下鐵〉前，令人耳熟的聲音響起，原來是取樣自台北捷運進站的聲音，他們還將盧廣仲〈早安晨之美〉與陳綺貞〈旅行的意義〉結合到作品中。

從小就深受華語音樂影響，6號更對「優客李林」特別有情感，「林志炫的聲音真的很好聽，他們寫城市的歌也讓我印象深刻」。陶喆將R&B與華語音樂融合的風格也深深啟發了他，被問到未來期待合作的音樂人時，「RubberBand」表示：「太多了！從李宗盛、陶喆到落日飛車、黃宣、林宥嘉等，每1位都有讓人想一起創作的能量。」

更多太報報導

翁倩玉台語比國語好 陳意涵「被偷窺」跟鍾欣凌比瘋

鍾瑶獨自面對「乳房囊腫切除」 為新身分多次偷哭

西島秀俊倒數空降金馬獎 合體「老婆」桂綸鎂