香港樂隊RubberBand巡演來台 主唱6號15年前首次台北開唱

【緯來新聞網】香港人氣樂隊RubberBand 16日晚間在台北舉辦《A NIGHT IN TAIPEI》世界巡演台北站，包括6號、阿偉、阿正、泥鯭，樂團以四人完整陣容登場，從開場曲〈下一位參賽者〉一路唱到壓軸〈逆流之歌〉，現場掌聲與合唱聲不斷，氣氛溫暖動人。

香港人氣樂隊RubberBand 在舉辦《A NIGHT IN TAIPEI》世界巡演台北站。（圖／光尚娛樂提供）

RubberBand在《A NIGHT IN TAIPEI》音樂會上，特別分享對台北一直有特別的情感，「這裡有很多朋友，每次來都像回到一個認識很久的地方，總有人熱情相迎，這座城市真的很溫柔。」6號在台上也感性回顧與台北的緣分。他提到自己第一次踏上台北舞台是在2010年的冬天，他提到：「那時候幾乎包了一架飛機，全是香港玩樂團的人，很多如今要好的朋友就是那時認識的。」



6號表示心情仍像當年那樣激動，「那是我第一次在台北唱歌，也是第一次來旅遊。當時唱到最後忍不住落淚，因為我從小聽很多台北的音樂長大，終於能在滋養我的地方唱歌給大家聽。」他緊接著說：「十五年過去，我們仍然在這裡，一樣四個人，一樣想把最真誠的音樂唱給台北聽。」全場隨即爆出掌聲與歡呼。

主唱6號表示心情仍像當年那樣激動。（圖／光尚娛樂提供）

再次站上台北的舞台，RubberBand主唱6號一開場便開心表示：「很開心終於回到台北！我的中文程度有限，不過我真的很有誠意想跟大家多聊一點。真的非常感謝你們，也包括從香港專程來的朋友！」除了演出，成員們此行也抽空品嚐美食，泥鯭、阿正與阿偉相約享用燒肉，6號則與太太前往通化街品嚐牛肉麵。昨日演出後台更貼心準備小籠包、鹽酥雞與手搖飲等小吃，讓團員們感受滿滿的熱情。



RubberBand在台上也分享此行的心情，表示能再次於不同城市見到來自台北、香港，甚至遠從英國與澳洲前來支持的歌迷，令他們深受感動。他們提到距離上一次在台北演出已超過兩年，但團隊始終抱持著對音樂的熱情，持續投入《K 專輯》的創作。RubberBand 也笑說新歌讓部分歌迷覺得「像回到以前的感覺」，但其實樂團一直保持最原始、最純粹的創作本色。



為了台北觀眾，這次歌單中，RubberBand特別安排了一段向台北致敬的橋段。在演出〈一早地下鐵〉前，令人耳熟的聲音響起，原來是取樣自台北捷運進站的聲音！熟悉的旋律與節奏交錯，瞬間全場歡呼聲四起。RubberBand更在節目中，將盧廣仲的〈早安晨之美〉與陳綺貞〈旅行的意義〉以巧思結合到作品中。〈一早地下鐵〉先是結合〈早安晨之美〉段落，經典的「對啊，對啊」歌詞更不斷出現在歌曲中，營造台北清晨氛圍，令觀眾又驚又喜；〈旅行的意義〉則串連歌曲〈Be Right Back〉，則是RubberBand對台北的問候。



主唱6號提到從小就深受華語音樂的影響，更對優客李林特別有情感：「林志炫的聲音真的很好聽，他們寫城市的歌也讓我印象深刻。」他也回憶，成長期間陶喆將R&B與華語音樂融合的風格深深啟發了他；RubberBand全員也坦言這些音樂在他們的創作養分中佔有重要位置，因此對台北始終懷抱親切感與敬意。被問到未來期待合作的音樂人時，他們表示：「太多了！從李宗盛、陶喆到落日飛車、yellow 黃宣、林宥嘉…等，每一位都有讓人想一起創作的能量。」



當晚後段的〈阿波羅〉、〈遊車河〉、〈天台飛人〉、〈城市當代配樂團〉等多首經典旋律再度點燃全場氣氛，最終以〈我是樂隊〉與〈逆流之歌〉作結，象徵RubberBand對音樂始終如一的初心。他們更在最後走下舞台與觀眾擊掌、拍照互動，場面溫馨。最後RubberBand也表示，希望未來能帶著更多新作品再次回到台北與樂迷相見！

