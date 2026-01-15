香港機場2025年接待6100萬旅客人次 年增15%

（中央社記者張謙香港15日電）香港國際機場2025年接待了6100萬旅客人次，較2024年上升15%，這些旅客有訪港的，也有過境或轉機的。

香港機場管理局今天公布，單是去年12月，機場接待了580萬旅客人次，上升13.5%，當月訪港及過境或轉機旅客都有雙位數字增長，其中往返中國大陸、東南亞及北美地區的客運量增幅最為顯著。

此外，去年機場的航班升降量達到39萬4730架次，較前年上升8.7%；全年貨運量則增加2.7%，達到507萬公噸。

機管局行政總裁張李佳蕙說：「2025年的強勁流量標誌著新的里程碑，鞏固了香港作為亞洲領先國際航空樞紐的地位。」（編輯：廖文綺）1150115