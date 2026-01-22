香港歌手李拾壹定居台灣 評論：台北男人全是雨男

李拾壹發行實體專輯《男》EP。（鈞光閃閃提供）

來自香港的創作歌手李拾壹，出道11年，在台灣正式發行全新創作EP《男》，把過去在選秀節目《聲林之王3》大獲好評的〈中長髮男〉重新改編，再加上〈雨男〉、〈節約男〉、〈抱抱過信男〉，一共四首歌曲收錄於EP裡。

其中相當符合北台灣天氣的〈雨男〉，描述走到哪都會遇到下雨天的命定男子，似乎人生被雨水追著跑，他笑說：「搬來台北生活之後，終於明白為何大家說台北很潮濕，甚至家裡還會發霉，後來才了解，台北所有男人都是『雨男』啊！」他還在該首歌融合早期華語流行音樂常見的語助詞，靈感更是從草蜢的作品而來，曲風洗腦，令人忍不住跟著一起哼唱之外，也注入李拾壹對80年代情懷的敬意。

李拾壹目前定居台灣，除了近年在選秀節目《聲林之王3》擁有幽默表現引發關注外，過去他參與諸多音樂製作案，無論電影配樂、詞曲創作、演唱會樂手，都能見到他的身影。其中最令樂迷印象深刻的是，他曾發表不少耳熟能詳的華語作品，包含林宥嘉〈自然醒〉、〈垃圾寶貝〉，以及許光漢〈一派輕鬆〉等。

而他相隔十年發行全新作品，捨棄一般傳統CD型式，選擇用早期復古8公分小CD來作為實體發行，他也將於2月7日下午兩點在松菸誠品音樂館舉辦《男》EP音樂分享會。

