香港武打巨星劉家良骨灰遭竊 遺孀翁靜晶拒付贖金：寧願幫活人

劉家良（左）與成龍合作《醉拳2》是武打片經典。（劇照）

香港邵氏電影武打明星、導演劉家良2013年因血癌病逝，傳出他安置在沙田寶福山的骨灰遭竊，遺孀翁靜晶昨（3日）在YouTube頻道《危險人物2.0》直播證實，亡夫的骨灰在今年5月至8月間被偷走；警方懷疑案件與柬埔寨詐騙集團有關，但她強調「一毛錢都不會給」，因為付錢贖回骨灰只會助長歪風，痛批竊匪褻瀆先人。

早期也是影星的翁靜晶，之後考上律師，劉家良過世後再婚成為知名揭弊律師，她透露今年8月間接獲寶福山職員致電通知，稱劉家良骨灰被盜，是否同意讓警方開碑檢查，她原本以為是詐騙，向警方查證才確定亡夫骨灰失竊；她懷疑此案與近年揭發佛教界黑幕有關，形容這起犯罪「無法無天」，甚至連她當年親手寫下的「給盜墓者的字條」也不翼而飛。

翁靜晶親述亡夫劉家良骨灰失竊。（翻攝自YT）

據警方調查，此案疑似與柬埔寨詐騙集團有關，盜墓者鎖定名人骨灰，之後傳送骨灰盒照片向家屬勒索贖金。翁靜晶表明絕不付贖金，因為付贖金只會助長歪風，「我寧願拿錢幫助生人，也不會助長匪徒」，但此事讓她和女兒非常傷心。

翁靜晶說未即時公開事件，是為配合警方調查、避免引起公眾恐慌，現在公開是避免更多家屬受害，還向盜墓者喊話：「你不要再去搞張國榮、沈殿霞這些前輩！」認為劉家良的精神不會因為骨灰遺失消逝，「最重要的是他留給後人的精神與貢獻」。





