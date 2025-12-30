香港歷年規模最大「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」展覽亮點、必買盲盒一次看！

香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」於2025年 11/20日至2026年8/31日期間在展廳9開放參觀。「古埃及文明大展」由博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。

為期九個半月的「古埃及文明大展」匯集250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，其質素和稀有性皆可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。這次是香港首度直接從埃及的博物館借展珍貴文物的大型展覽，展出的所有古埃及文物，均由埃及最高文物委員會獨家擁有，當中不少珍品更是首度於埃及境外巡展。

香港歷年規模最大「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」。（圖片來源：Winnie）

古埃及文明大展亮點：

「古埃及文明大展」展品年代可追溯至大約公元前4000年，橫跨近5,000年古埃及歷史。展覽分四大主題單元，呈獻令人讚嘆的珍品，包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。

第一單元「法老的國度」介紹古埃及文明，聚焦法老和神祇、對來世信仰的追尋，以及日常生活。一座座法老雕像和石碑，折射出古埃及神聖王權的發展與內涵。出於對大自然的敬畏與敏銳觀察，古埃及人發展出多元、內涵豐富的多神信仰體系，諸神的傳說亦反映出古埃及人的創世觀念與秩序觀。彩繪木棺和其他墓葬品寄託了古埃及人另一個重要信仰——對永恆來世的渴求。與古埃及 人衣、食、住、行各方面密切相關的日常用品，則展現了他們多姿多彩的生活面貌。

「古埃及文明大展」展品年代可追溯至大約公元前4000年，橫跨近5,000年古埃及歷史。（圖片來源：Winnie）

埃及 人衣、食、住、行各方面密切相關的日常用品。（圖片來源：Winnie）

第二單元「圖坦卡門的世界」回顧少年法老圖坦卡門（約公元前1336–公元前 1327年在位）身上的諸多謎團。由於他的繼任者刻意抹去其統治痕跡，他的名字在3,000多年的漫長歲月裏幾乎被歷史遺忘，直至1922年考古學家在帝王谷發現其陵墓，圖坦卡門才為世人所知。圖坦卡門陵墓是極少數未遭嚴重盜擾的法老陵墓，出土了數千件稀世珍寶。而他身處的第18王朝（約公元前1550–公元前1295 年）末期複雜而動蕩，圖坦卡門與其家族成員的宏偉雕像成為這場政治和宗教劇變的見證。但恰是在這充滿變革的時代中，藝術與工藝繁榮發展，金器、釉砂器、家具、繪畫、雕塑 的製作均達到前所未有的高峰。

「古埃及文明大展」。（圖片來源：Winnie）

第三單元「薩卡拉的秘密」展示近40件最新出土的文物，並聚焦薩卡拉的驚世考古發現。薩卡拉是古埃及最古老都城孟菲斯的核心墓區，也是神廟林立的宗教聖地。這裏還有古埃及規模最大的神聖動物墓地，數以百萬計的神聖動物木乃伊被埋葬於此。考古學家在薩卡拉取得多個重要成果，包括出土了大量彩繪人形棺。薩卡拉的發現被列入2019與2020年世界十大考古新發現之一。單元亦展出七件貓木乃伊，以及六件與常以貓首人身形象出現的守護神巴斯特相關的文物。

「古埃及文明大展」展品。（圖片來源：Winnie）

「古埃及文明大展」貓木乃伊。（圖片來源：Winnie）

第四單元「古埃及與世界」探討古埃及與其他世界文明之間的文化交流與互鑒。在希臘羅馬時期（公元前 332–公元 395 年），古埃及與地中海地區的文化交流頻繁。中國與古埃及文物之間的對話，則展示了兩大古文明平行發展的輝煌成果。單元的尾聲回眸埃及考古歷史，以及近年來中兩國在考古等領域上的豐碩合作成果。

「古埃及與世界」探討古埃及與其他世界文明之間的文化交流與互鑒。在希臘羅馬時期（公元前 332–公元 395 年），古埃及與地中海地區的文化交流頻繁。（圖片來源：Winnie）

展覽主題精品於全新限定店發售 ：

博物館以古埃及文明燦爛輝煌的歷史為靈感，設計出品超過140款主題精品，包括盲盒、毛絨掛飾、手提袋、毛絨玩具、文具等。

古埃及文明大展埃及展超夯盲盒。（圖片來源：Winnie）

古埃及文明大展埃及展超夯盲盒其中之一的木乃伊玩偶吊飾。（圖片來源：Winnie）

古埃及文明大展埃及展可愛玩偶。（圖片來源：Winnie）

古埃及文明大展資訊：

日期：2025/11/20～2026/8/31

地點：香港故宮文化博物館展廳9

營業時間：星期一、三、四及日：上午10:00至下午6:00；星期五、六及公眾假期：上午10:00至晚上8:00；星期二 (公眾假期除外) 、農曆年初一及年初二休館

官網相關資訊：香港故宮文化博物館官網 、香港旅遊發展局

票價：

「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票†為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。全館通行門票的成人門票為港幣230元，特惠門票†為 港幣115元，訪客可憑票參觀專題展覽（展廳1至7）及特別展覽（展廳8及9）。公眾現可經博物 館網站、西九文化區網站或手機應用程式、網上購票平台Cityline，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買門票。

兩款高達八折優惠的大小同樂家庭套票，「二人同行」（一位成人及一位 7 至 11 歲小童）為 港幣 240 元（原價港幣 285 元），「三人同行」（兩位成人及一位 7 至 11 歲小童）為港幣 380 元（原價港幣 475 元）。

首推「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票（港幣 368 元），套票包括全館通行彈性成人 門票^一張，以及博物館為展覽精心設計、極具收藏價值的的「古埃及主題盲盒」。盲盒共有六款設計，每款內含一個毛絨掛飾，其設計靈感源自法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃 及文明的象徵性標誌或人物#。

參觀者亦可預約參加此特別展覽約45至60分鐘的公眾導賞團（由導賞員帶領），成人每位收費港幣340元，特惠人士†每位收費港幣170元，或60分鐘的公眾導賞團（由展覽策展人或埃及學家帶領），成人每位收費港幣900元，特惠人士†每位收費港幣450元，兩種導賞團的費用均包括一張「古埃及文明大展」特別展覽門票。名額有限，先到先得，額滿即止。