香港歹徒持刀挾持遭擊斃引關注 林國春以刑事經驗促警政改革

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

近日香港發生驚悚持刀挾持人質事件，一名男子在超市奪刀後闖入人群，並在街頭強行按住一名女性路人準備揮刀傷害。香港警方多次喝令無效，當嫌犯已做出刺向人質的行為時，警員果斷連開2槍將歹徒制服，嫌犯送醫不治。這起事件引發港澳及台灣社會對於警察用槍時機與執法標準的廣泛討論。

對此，新北市議員林國春針對台灣警察在緊急情況下用槍困境提出看法。林國春指出，台灣社會對警察有高度期待，既希望他們即時制止暴力、保護無辜，又要求做到零誤判、零爭議。一旦開槍，輿論與司法可能立即檢視；若不開槍，則面臨員警或民眾受傷的風險，責任同樣落在警察身上。他形容這是一種「基層警察必須背負的結構性矛盾」。

刑事警察出身的林國春強調，自己過去參與第一線刑警工作追捕歹徒時，曾開過5次槍制止犯罪。他以自身經驗直言，多數警察不輕易使用槍械，真正讓同仁擔心的，往往不是眼前的兇惡歹徒，而是事後可能面臨無止盡的檢討與繁瑣行政報告。這種行政與程序上的負擔，已成為員警扣下板機前最沉重的心理顧慮。

這場案件在台灣引發強烈共鳴，不少聲音感嘆「像台灣就算嫌犯拿刀了還在那邊好言相勸」、「港警真的夠果斷」，甚至有人疾呼「學學吧！台灣警察」。林國春表示，這些意見顯示社會大眾希望警察在面對危險情況時，能大膽做出決斷，而非因為顧忌制度壓力而產生猶豫，甚至被迫用命去賭一個未知結果。

林國春呼籲社會支持台灣警察在緊急情況下依法、大膽使用槍械，並強調制度應明確規範用槍標準、程序嚴謹且事後審查公正，唯有給予員警充分制度保障與認同，警察才能在關鍵時刻勇敢行動。他承諾會持續在議會推動完善的警政支持體系，透過社會共識建立讓執法回歸救人本質，不讓正義執行成為負擔，守護每位民眾安全與城市安定。

