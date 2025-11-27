香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民

即時中心／高睿鴻報導

香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。據悉，這位英勇的消防員名叫何偉豪、現年37歲、入職9年、駐守沙田地區；事發後，更有網友發現，他有位相戀10多年的女友、本預計下月結婚，如今卻天人永隔，令人心碎。

據悉，此次燃起大火的宏福苑，共計8座物業大樓；另據2021年政府統計資料，人口總數高達4643人，規模不容小覷。目前相關單位已掌握，至少44人死亡、58人受傷、279人失聯，另包括1名消防員殉職。這場火災是極其罕見的「5級大火」，是香港17年首次、同時亦是1997年主權移交後第2次。由於火勢太過迅猛，救援現場極度危險，結果其中一位英雄消防員何偉豪，下午3點入內救火、3點30分就失聯；後來在宏昌閣電梯前空地尋獲，臉部燒得焦黑，後急送醫院搶救，但仍於4點45分不治，確定罹難。

現場驚人的火勢，讓許多曾擔任消防員的網友都感到十分害怕，今（27）日便有在台灣擔任消防員的網民直言說，現場狀況肯定宛如人間煉獄，「煙囪效應」會使得濃煙迅速在樓梯間擴散，任何人進入都會驚慌不已；「這場景簡直像好萊塢特效跟AI」。

香港英勇消防員何偉豪不幸罹難，過往與女友的甜蜜照被眼尖網友發現，許多人紛紛為其感到難過。（圖／翻攝自Threads）

後來有網友翻出其社群帳號，發現何偉豪平時不僅熱愛生活、更有一穩定交往女友，兩人時常發表生活照「秀恩愛」，平時過得相當甜蜜。女方之前更發文寫道「多謝你！嫌我煩都要講100次Love U，以後都要笑得開心」；沒想到，如今竟天人永隔，實在令人心碎，網路上更流傳，兩人本預計下個月就要結婚。

也有何偉豪的同袍消防員在下面痛心留言，「仁愛堂的兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」。

