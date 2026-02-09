香港民主最黑暗的一天！ 民進黨中國部呼籲立即釋放黎智英





今天（9日）78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因違反《港區國安法》遭判處20年有期徒刑，引發國際社會譁然。對此，民進黨中國部發表聲明表達不滿，指出《港區國安法》上路以來，香港的新聞自由、公民社會與司法獨立持續遭受衝擊。民進黨中國部認為，北京當局以國安名義處理異議案件，已對香港原有制度與人權保障造成深遠影響，並呼籲中方正視國際社會關切，回歸法治精神，保障香港基本自由與人權。

民進黨中國部今天針對中國援引《港區國安法》，以缺乏正當性的指控重判香港壹傳媒創辦人、民主運動重要象徵黎智英20年徒刑一事，發表聲明表達最強烈的譴責。民進黨中國部指出，在中共威權統治全面籠罩下，香港已遭到結構性破壞，這項判決無疑象徵香港民主與自由再度遭受重擊，今天是香港民主發展中最黑暗的一天。

民進黨中國部表示，近年來，香港人民為捍衛民主、自由與基本權利，多次走上街頭表達訴求，卻屢遭中共當局以高壓手段回應。北京持續透過制度化方式打壓異議人士、新聞工作者與公民團體，逐步瓦解香港原有的司法獨立與法治基礎，使人權狀況急速惡化，公然違背民主、自由與普世價值。中共當局不僅對港人的合理訴求視而不見，更徹底背棄「一國兩制、五十年不變」的承諾，藉由層層加碼的國安法制，全面鞏固對香港的政治控制。

民進黨中國部強調，黎智英並非中共威權體制下的首位受害者，也絕不會是最後一人。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨中國部嚴正指出，國家的真正主人是人民，司法應是保障人權與自由的最後防線，而非統治者用來打擊異議、清算不同聲音的工具。民進黨中國部鄭重呼籲中國政府，立即停止濫用《港區國安法》進行政治迫害，並儘速釋放黎智英及所有遭不當拘禁的香港民主人士，切實尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞重回自由。唯有正視人權、終止打壓並推動真正改革，才可能贏得國際社會的尊重與信任；永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗中。

